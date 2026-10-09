¿Se rompe? Qué pasa en el peronismo si se derogan las PASO

Si el gobierno de Javier Milei lograra avanzar con la eliminación de las PASO, el peronismo entraría en un callejón sin salida a la vista. Con el liderazgo en disputa y el diálogo cortado entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, las posibilidades que aparecen sobre la mesa son candidatura unificada o ruptura, lo que anticipa una dinámica de tensión extrema hasta horas antes del cierre de listas. Peor que en 2025.

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La encerrona podría quedar plasmada en las próximas semanas si, como dejan trascender desde la Casa Rosada, el oficialismo consigue los votos en el Senado para derogar o suspender antes de fin de año las elecciones primarias. El peronismo sigue la escena como espectador, sin armas suficientes para incidir en una negociación que tiene como actores determinantes a gobernadores sin anclaje partidario.

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La idea de organizar elecciones internas sin el respaldo de la justicia electoral, como hizo el peronismo en 1988, hoy está descartada: ni Kicillof, ni Cristina ni Sergio Massa, que habla con todos, promueven esa herramienta. Agustín Rossi, uno de los que la impulsaba, se chocó contra la negativa de los actores principales. “No pudimos hacer una interna para la presidencia del PJ, ¿vamos a hacer para el candidato a presidente?”, desliza un dirigente de diálogo habitual con la expresidenta.

Hoy, la comunicación entre los sectores que responden a Cristina y al gobernador de la provincia de Buenos Aires se canaliza por terceras líneas sin peso en la toma de decisiones. Hay gestiones de los jefes de bloque para organizar un segundo encuentro del grupo de los 10, como el que compartieron el 12 de agosto José Mayans, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Massa, el senador Gerardo Zamora, Kicillof y otros cuatro gobernadores, en el Hotel Emperador. Pero por ahora no hay fecha a la vista.

El costo de una interna partidaria, las discusiones que puedan surgir sobre la conformación de los padrones y el conteo de los votos, y la falta de asistencia estatal para custodiar urnas y centros de votación son los argumentos centrales para desechar la idea. No hay un árbitro interno validado por todos para dirimir las mil y una disputas que podrían aparecer. Los gobernadores se meten lo menos posible.

Sin esa herramienta, las opciones se achican. El escenario real quedaría configurado en los primeros meses del año que viene. En buena medida, dependerá del nivel de intención de voto de Milei. Si el presidente sigue cayendo y se ubica en torno de los 30 puntos, puede que no haya incentivos suficientes para avanzar en un acuerdo de unidad. Ni en la oposición ni en el oficialismo.

La ruptura en el peronismo podría darse de todos modos, incluso con un Milei en condiciones de ganar. “Si no hay PASO, es consenso o cualquiera se va a animar, vamos a un escenario a la peruana”, advierten desde el cristinismo y remarcan que para que se alcance un consenso Kicillof va a tener que ir San José 1111, sin esperar hasta el minuto antes al cierre de listas. “No es una cuestión de que queremos que vaya al pie. Para hablar con ella hay que ir a verla porque ella no puede salir”, dicen.

Dirigentes que estuvieron con la ex presidenta en las últimas semanas cuentan que la vieron bien de salud pero muy molesta por las restricciones de su prisión domiciliaria. “Apenas llegás te dice cuántos minutos tenés para hablar de cada tema porque enseguida se cumple el tiempo y te vienen a sacar”, detalla un senador. En su entorno explican que decidió no hablar más en audios ni en sus redes sociales para que todos se den cuenta de la situación por la que atraviesa.

Si le mantienen la prohibición de ser candidata, dicen en el entorno de Cristina, “ella va a jugar a ganar” y “va a tener un candidato”. ¿Eso puede resultar contradictorio, si termina por quebrarse el peronismo?, preguntó El Destape. “Que cada uno se haga cargo de su parte de la responsabilidad”, respondieron. En las circunstancias actuales, el candidato de la ex presidenta podría ser Massa, Gerardo Zamora o algún otro dirigente. Lo que es seguro es que no sería Kicillof. “Cristina hace política con los que quieren hacer política con ella”, justifican. En el círculo más cercano a Massa aportan argumentos para que él sea el candidato: "Axel gana la interna pero no gana las elecciones, por eso Milei lo elige como rival".

En La Plata advierten que, sin PASO, la única posibilidad de ganarle a Milei es a partir de un consenso para conformar una lista de unidad. La cuestión pasa por los términos del acuerdo. Kicillof no tiene en sus planes ir a visitar a Cristina. En los dos cierres de lista del año pasado, argumentan, Cristina intervino por teléfono. “Habló con Axel a último momento y desconoció los acuerdos a los que se había llegado”, deslizan.

Incluso si se superara ese primer escollo y Cristina y Kicillof retomaran el diálogo, la posibilidad de un acuerdo hoy parece lejana. La candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires aparece como la prenda de cambio más natural para que la expresidenta acceda a apoyar la postulación presidencial de Kicillof. Pero en La Plata se atajan: “Si miramos cómo se manejó Cristina en 2015, 2019 y 2023, vemos que ella siempre que pudo puso al vicepresidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y armó las listas de diputados. Nosotros no lo vamos a aceptar”, dice un dirigente cercano al gobernador. Avisan que las PASO provinciales podrían quedar en pie.

Uno de los no alineados que participó del encuentro del grupo de los 10 cree que la responsabilidad principal recae en Kicillof, "porque es el que mejor mide" en las encuestas. “Es como decía Perón -le comentó al gobernador bonaerense-. Hay que ser como el álamo, cuanto más alto más se inclina, hay que hablar con todos.”