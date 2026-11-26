En la sesión de este miércoles donde se dio media sanción a la reforma electoral que suspende a las PASO 2027, los senadores José Mayans y Patricia Bullrich protagonizaron un cruce cuando el formoseño bromeó con que la exministra de Seguridad "mide bien" en las encuestas y deslizó que ese sería el motivo por el cual el presidente Javier Milei estaba tan empeñado en suspender las primarias, lo que generó las risas de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.

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Al referirse a los objetivos de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Mayan sostuvo que "el primer lugar es eliminar cualquier candidatura interna. Ese es el primer paso. ¿Patricia mide bien? ¡Afuera!”. Con 43 votos a favor y 29 en contra, La Libertad Avanza logró tener el acompañamiento del PRO, el radicalismo y bloques provinciales.

"¡Fuera Patricia de la candidatura! Ese es el espíritu de la PASO", añadió el jefe del bloque Justicialista. También se refirió a las diferencias del peronismo: "Nosotros vamos a resolver nuestra interna, quédense tranquilos. En eso somos guapos. Como dijo Lula (da Silva) somos 'buenos para el combate'".

Tras finalizar su elocución, Bullrich le respondió a Mayans: "Si no sigue en el Senado -aunque ya hace muchos años que está-, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un Stand Up". Y siguió: "Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado".

Bullrich se distanció de los dichos de Mayans

Luego de aprobar la reforma electoral, la expresidenta del PRO dialogó con la prensa y reafirmó que "no marca diferencia", sino que señala "el camino" que cree que la Argentina necesita en este momento, el cual es "llegar a los sectores que han quedado relegados".

"Lo charlo, lo discuto. No es desmarcarse, es un aporte positivo para la Nación entender aquello que pasa. Lo charlo mucho, han comenzado a salir mchas medidas, como contra el embargo y para las pyemes. Hay muchas cosas que están siendo escuchadas", puntualizó.

Una encuesta reciente de el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, la senadora reúne el 39,6% de imagen positiva, mientras que su valoración desfavorable alcanza el 48,4%. En tanto, la consultora mostró que el respaldo al gobierno de Javier Milei continúa por debajo del rechazo: el 36,2% aprueba su gestión y el 55,5% no.