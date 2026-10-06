"Riesgo Papa": la vergonzosa explicación de Caputo por la crisis económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el comportamiento de los indicadores oficiales de la actividad y explicó las fluctuaciones que registran las estadísticas públicas en el país. Durante su participación en el programa La Misa, emitido a través de la señal Carajo Stream, el funcionario nacional sostuvo que las mediciones actuales no logran mostrar un panorama fidedigno debido a las transformaciones de fondo que atraviesa el esquema productivo argentino. En medio culpó a factores externos como la visita del Papa León XIV y el mundial de fútbol por el deterioro de los indicadores económicos.

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En su exposición, el titular del Palacio de Hacienda se refirió de manera puntual a la serie del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en su versión desestacionalizada. Según su planteo, este índice estadístico presenta marcados vaivenes periódicos que distorsionan el análisis sobre la marcha real de las distintas variables de la economía.

La tendencia de ciclo y los factores de "ruido económico"

Frente a este escenario de oscilaciones permanentes, el responsable de la cartera económica propuso concentrarse en la tendencia de ciclo. De acuerdo con su explicación técnica, este enfoque alternativo permite depurar los datos y aislar lo que definió formalmente como el ruido económico dentro de la serie.

Sobre este aspecto, Luis Caputo explicó que ese ruido engloba una serie de acontecimientos particulares que modifican el ritmo habitual de la actividad. "La tendencia de ciclo lo que hace además es sacar entonces lo que se llama el ruido económico y el ruido son todas esas cosas que por más que a uno le pueda parecer trivial no lo son", señaló el funcionario.

Para ilustrar el fenómeno, mencionó situaciones concretas y eventos atípicos que impactan en los relevamientos. "Por ejemplo, qué sé yo, efectos puntuales, paros, el Mundial", enumeró respecto de las contingencias que alteran el funcionamiento regular de las jornadas laborales.

En esa misma línea, el ministro incorporó una referencia a posibles visitas extraordinarias y la consecuente reducción de jornadas laborables. "Ahora viene el Papa, por ejemplo, bueno por ahí va a haber días, claro menos días hábiles, o sea cosas que afectan efectivamente las mediciones y entonces hace que tenga mucha más volatilidad", concluyó Caputo al fundamentar por qué se producen distorsiones en los informes de actividad.

El cuestionamiento al EMAE y los cambios estructurales

Al profundizar sobre los números oficiales, Luis Caputo aseguró que el registro mensual evidencia alteraciones abruptas que impiden evaluar con precisión el estado del sistema productivo. "Hoy el EMAE desestacionalizado claramente está dando un nivel de volatilidad que te muestra que no refleja la realidad porque ¿qué es lo que está viviendo? Está viviendo cambios estructurales en la economía", afirmó el ministro durante la entrevista.

Para respaldar su diagnóstico, el funcionario detalló los porcentajes oscilantes que se observan entre un período y otro. "Entonces, lo que te muestra es un mes que sube 2%, otro mes que baja 2,9, otro mes que sube 1,8", describió para graficar la inestabilidad de las cifras mensuales.

En ese mismo sentido, remarcó que semejante dispersión no se condice con una evolución lógica de los procesos económicos. "De vuelta, ¿no? Se necesita entender mucho de economía para darse cuenta que no es posible que la economía un mes suba al 25%, al mes siguiente baje al 32, al mes siguiente suba al 24, o sea evidentemente están jugando cosas", enfatizó el titular de Hacienda.