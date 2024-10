Ricardo Quintela habló sobre la reunión entre Yoma y Francos: "Fue inoportuna"

El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, aclaró que no pidió al abogado representante legal de la provincia Jorge Yoma que se reuna con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En tanto, se refirió a la interna en el Partido Justicialista y apuntó contra la parcialidad de la Junta Electoral por suspender su lista.

En diálogo con FM RE 1073, el gobernador admitió que "fue inoportuna la visita de Yoma" y afirmó que "no era el momento más adecuado, porque se iba a prestar para especulaciones o no". Explicó que "fue convocada por el Jefe de Gabinete, porque es el abogado defensor de la Rioja con respecto a la mucha plata que le deben a la provincia".

Yoma explicó el lunes que se reunió con Francos en condición de abogado del Estado Riojano y por la demanda interpuesta ante la Corte Suprema por la deudas en de U$D 320 millones que la Nación mantiene con La Rioja. "Le dije al doctor Yoma que se expida la Corte Suprema para no alimentar especulaciones que no deberían corresponder", agregó.

En este marco, Quintela expresó que la reunión de Francos y Yoma no cambia su oposición al gobierno de Javier Milei. "No hay lugar a dudas de cual es mi posición con respecto a las políticas aplicadas por el actual presidente. No solo tenemos una posición antagónica, sino que consideramos que está en una situación dificil para conducir el país", enfatizó.

La interna en el Partido Justicialista

Luego cruzó al presidente por republicar un tuit donde decían que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no lo querían dejar competir en la interna del Partido Justicialista. "Que no se involucre en un problema que vamos a resolver los peronistas solos y que se dedique a gobernar que está haciendo sufrir a mucha gente", afirmó.

En este sentido, el gobernador riojano afirmó que "necesitamos un proceso para elegir autoridades sino vamos a caer en lo de siempre, que nos juntamos en CABA 10 o 15 dirigentes y definimos una lista y se comunica". Y planteó: "Hay que cambiar esos métodos".

Respecto a la definición de la junta electoral del Partido Justicialista de rechazar su lista para la contienda electoral interna, Quintela apuntó: "No me sorprendió la parcialidad de la junta. No llegabas con los tiempos para la elección", aseguró el gobernador de La Rioja.

El domingo, la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) rechazó un recurso presentado por el gobernador de La Rioja, y resolvió no oficializar la lista "Federales, un grito de corazón" por "no reunir los requisitos reglamentarios". Además prohibió suspender el proceso electoral estipulado para el 17 de noviembre.

Los apoderados de la lista de Quintela había presentado un recurso donde pidió la suspensión de "todos los plazos y trámites en el marco del proceso electoral"; que se convoque a a los apoderados de su lista y la que encabeza la ex presidenta Cristina Kirchner a fin de "acordar la conformación de una nueva Junta Electoral con representación igualitaria" y que la Junta oficialice la lista “Federales, un grito de corazón”, a fin de que pueda presentarse a elecciones, dado que sus listas fueron observads por supuestas inconsistencias en los avales.