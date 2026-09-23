Retiraron del Museo Malvinas la bandera que flameó durante el Operativo Cóndor

La bandera que flameó en las Islas Malvinas durante el Operativo Cóndor de 1966 fue retirada del Museo Malvinas, a pocos días del 60° aniversario de aquella acción. Fuentes oficiales confirmaron a El Destape que la bandera fue removida para "restaurarla". El mismo argumento se dio cuando se sacó la de la Casa Rosada hace varios meses y todavía no fue expuesta de nuevo.

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La bandera retirada del Museo Malvinas es una de las siete que fueron llevadas a las islas durante el Operativo Cóndor, ocurrido el 28 de septiembre de 1966. Ese día, un grupo de 18 jóvenes argentinos desvió un avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba hacia Río Gallegos y lo hizo aterrizar en las Islas Malvinas.

En su cuenta de X, el diputado de Unión por la Patria (UP) Eduardo Valdés repudió la quita de la bandera. "Milei y Malvinas no conjugan. Acaban de retirar del Museo Malvinas una de las banderas que flamearon en las Islas en 1966 durante el Operativo Cóndor, lo mismo sucedió con la bandera expuesta en Casa Rosada. El presidente se viste de Malvinero y además de elogiar a Thatcher y Pinochet, presenta un proyecto de defensa de soberanía que está más hecho para la represión de argentinos que para recuperar las islas.

La respuesta del Reino Unido por el reclamo de Malvinas

El retiro de la bandera se conoció el mismo día en que el Reino Unido difundió una declaración en respuesta a las referencias de Milei a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el documento, Londres volvió a sostener que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas y reivindicó el derecho de los habitantes del archipiélago a la autodeterminación. También recordó el referéndum de 2013, en el que, según el Gobierno británico, el 99,8% de los votantes se pronunció por mantener el estatus de las islas como territorio del Reino Unido. Lo que no mencionó el comunicado es que la población que votó fue implantada por el propio Reino Unido.

"Por lo tanto, los isleños dejaron claro su abrumador deseo de que las Islas Malvinas permanezcan como un Territorio de Ultramar del Reino Unido. No puede haber diálogo sobre soberanía a menos que los isleños de las Malvinas así lo deseen", sostuvo el Gobierno británico en su declaración.