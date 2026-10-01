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Fernando Cibeira
Conflicto Malvinas

El Reino Unido rechazó el arbitraje por Malvinas y convocó a la embajadora argentina

Londres apuntó contra la decisión argentina y convocó a la embajadora Mariana Plaza para transmitirle su refchzo. La disputa por el proyecto petrolero Sea Lion puso a prueba el giro de Milei sobre Malvinas, con Trump aparentemente corrido del tema.

01 de octubre, 2026 | 00.05

El Reino Unido rechazó la decisión del gobierno argentino de acudir al arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas y convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresarle su rechazo a “los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las islas”. Añadió que esas acciones planteaban “interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio”. El gobierno de Javier Milei se subió a una declaración de Donald Trump que puso en duda la continuidad del apoyo norteamericano al dominio británico para embanderarse, de un día para el otro, con la causa Malvinas y promover medidas contra las empresas que operan en el proyecto Sea Lion. Con Trump aparentemente corrido del tema, habrá que ver hasta dónde está dispuesto Milei a estirar la cuerda con un país al que hasta hace unas semanas consideraba un aliado.

La encargada de transmitir la posición británica fue la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien calificó la decisión argentina de acudir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Islas Malvinas”. Según explicó, le habían dejado claro a la embajadora argentina “que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”. Citó al primer ministro Andy Burnham para reiterar que el apoyo a los isleños es “inquebrantable”.

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En su drástico giro en el caso Malvinas, Milei anunció el lunes su decisión de acudir a un arbitraje internacional si el Reino Unido 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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