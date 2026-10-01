El Reino Unido rechazó el arbitraje por Malvinas y convocó a la embajadora argentina

El Reino Unido rechazó la decisión del gobierno argentino de acudir al arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas y convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresarle su rechazo a “los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las islas”. Añadió que esas acciones planteaban “interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio”. El gobierno de Javier Milei se subió a una declaración de Donald Trump que puso en duda la continuidad del apoyo norteamericano al dominio británico para embanderarse, de un día para el otro, con la causa Malvinas y promover medidas contra las empresas que operan en el proyecto Sea Lion. Con Trump aparentemente corrido del tema, habrá que ver hasta dónde está dispuesto Milei a estirar la cuerda con un país al que hasta hace unas semanas consideraba un aliado.

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La encargada de transmitir la posición británica fue la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien calificó la decisión argentina de acudir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Islas Malvinas”. Según explicó, le habían dejado claro a la embajadora argentina “que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”. Citó al primer ministro Andy Burnham para reiterar que el apoyo a los isleños es “inquebrantable”.

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En su drástico giro en el caso Malvinas, Milei anunció el lunes su decisión de acudir a un arbitraje internacional si el Reino Unido