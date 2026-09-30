Reino Unido alertó a Milei por Malvinas: "Dudas sobre la fiabilidad de Argentina"

En un nuevo capítulo del incremento de la tensión diplomática, el Reino Unido advirtió este miércoles que los últimos planteos de Argentina sobre las Malvinas "pone en duda la fiabilidad" del país como su "socio" comercial. También apuntó contra el gobierno de Javier Milei por querer "socavar la prosperidad y la seguridad económica" de los isleños con su pedido internacional para frenar la extracción de petróleo del archipiélago.

{{{htmlAmp}}}

"Tal comportamiento genera dudas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido. El Reino Unido seguirá apoyando incondicionalmente al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes. Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro", dijo la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en un comunicado.

Este texto se conoce como respuesta a la decisión de Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para trabar la explotación del proyecto Sea Lion, que busca extraer más de 500 millones de barriles de petróleo a unos 200 kilómetros al norte de Malvinas.

"La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) constituye el último intento de menoscabar los derechos y el sustento del pueblo de las Islas Malvinas", contestaron.

Por otro lado, el comunicado reveló que el Gobierno británico mantuvo un contacto con la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, a quien se le planteó que "los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable" sino que "son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado".

"El pueblo de las Islas Malvinas ha elegido su futuro de forma libre y democrática, y tiene pleno derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción ni injerencia de terceros", dice el texto.

El reclamo argentino

El lunes pasado, Milei compartió un mensaje en sus redes en el que comentó haber instruido al canciller Pablo Quirno para que solicite el arbitraje internacional por "el saqueo ilegal de nuestros recursos"a través del proyecto Sea Lion. "Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", amenazó el Presidente.

El Gobierno sostuvo que la explotación unilateral de los recursos naturales de las islas "es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina".

"Es la primera vez en la historia que Argentina somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que está realizando el Reino Unido", sostuvo Quirno en una entrevista. Como antecedentes de reclamos argentinos ante tribunales internacionales, mencionó el canal de Beagle, Laguna del Desierto y la fragata Libertad, retenida en Ghana a pedido de los fondos buitre.