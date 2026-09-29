Con una economía que se hunde, el Gobierno volvió a echar mano del reclamo por Malvinas

Sin ninguna buena noticia para dar y con una economía que no deja de dar señales preocupantes a más de un año de las elecciones, el Gobierno volvió a acudir al recién adquirido espíritu malvinero y anunció que iniciará un proceso de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la cuenca de las islas. "Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos", informó el presidente Javier Milei respecto al reclamo por el proyecto Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte. El procedimiento está contemplado en la Convención sobre el Derecho del Mar, por lo que intimará al gobierno británico a frenar las actividades petrolíferas en el término de dos semanas, de lo contrario, acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Todavía cuesta acostumbrarse al espíritu nacionalista del presidente admirador de Margaret Thatcher y del canciller que le parecía bien si un extranjero compraba una provincia gracias a la ley de Tierras.

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Aunque las encuestas señalan que la mayoría no cree en su repentino vuelco malvinero, Milei parece decidido a levantar la bandera de la soberanía como camino para ganar popularidad. En la Asamblea General de las Naciones Unidas calificó de inútil a la organización por no conseguir que el Reino Unido se siente a negociar, como reclama una resolución de la propia ONU. Ahora, sin embargo, recurre a un mecanismo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La instrucción a los equipos jurídicos es que inicien el arbitraje contemplado en su Anexo VII para impedir la explotación de hidrocarburos en Malvinas. El Gobierno sostuvo que la explotación unilateral de los recursos naturales de las islas "es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina".