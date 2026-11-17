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El proyecto impulsado por la senadora nacional Patricia Bullrich y aprobado por la Cámara Alta el 17 de septiembre de 2026 con 41 votos a favor y 25 en contra, modifica las reglas actuales al eliminar la prohibición que impide a las grandes exportadoras abastecer el corte obligatorio de gasoil en el país. Ante el posible avance de la reforma a la Ley de Biocombustibles, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB) advirtió que se abriría un esquema de libre negociación que absorbería gran parte de la demanda local, reduciendo de forma gradual el cupo exclusivo de las pequeñas y medianas empresas.

Según la entidad, la iniciativa favorece a las grandes cerealeras y aceiteras exportadoras ya que se las habilitaría a competir en el mercado interno del biodiésel, un segmento que la vigente Ley 27.640 reserva exclusivamente para las pymes regionales por lo que 25 plantas de aceite de soja y 10.000 puestos de trabajo correrían riesgo de continuidad.

"Las grandes aceiteras encontraron una alianza sólida con el Gobierno nacional", sostuvo a El Destape, el director ejecutivo CEPREB, Federico Martelli. El referente explicó que entre la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) impulsan la aprobación de la reforma para "colocar su producción en el mercado interno y sacar del medio a las pymes". "De aplicarse la ley, conduciría a la quiebra de las pymes que hoy hacen biodiésel para el mercado interno", sostuvo Martelli.

"Con esa reforma pretenden establecer una competencia entre las grandes aceiteras y las pymes, y esa competencia es imposible, una pyme no puede competir con los dueños de la materia prima. Ellos además tienen plantas más grandes y tienen beneficios fiscales, no hay posibilidad de competir", enfatizó el referente de CEPREB.

Según Martelli, el interés de las grandes aceiteras por el mercado interno nacional tiene una explicación: "Desde el 2017 en adelante, las seis aceiteras más grandes del mundo empezaron a reducir el nivel de exportaciones porque los países centrales comenzaron a poner barreras arancelarias y paraarancelarias e incluyo llevaron causas contra la Argentina en la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra el biodiésel argentino".

Estas seis grandes plantas son Cargill, COFCO, Bunge y AGD, Viterra (ex Oleaginosa Moreno / Glencore) y Louis Dreyfus Company (LDC). "Como estas grandes aceiteras con ese gran volumen potencial se quedaron sin el mercado externo, se dieron vuelta y quieren colocar esa producción en el mercado interno", afirmó Martelli.

Marco regulatorio actual

En el año 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, fue sancionada la Ley 26.093, llamada Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, brindando un marco legal para impulsar y regular la industria de los combustibles renovables en Argentina.

La ley exigía que todo el gasoil y las naftas comercializadas en Argentina contuvieran un porcentaje mínimo de biocombustibles, inicialmente 5 % de biodiésel en gasoil y 5 % de bioetanol en naftas. Esto estaba orientado a garantizar una demanda interna fija, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados y bajando las emisiones contaminantes.

En relación a los incentivos fiscales, se impulsaron beneficios impositivos como la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la exención de ciertos tributos que se otorgaban a quienes invirtieran en plantas productoras.

Posteriormente, en 2021 y bajo la presidencia de Alberto Fernández, la Ley 26.093 fue derogada y reemplazada por completo por la Ley 27.640, conocida como el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, el cual fue sancionado en julio de ese año con fecha de vigencia hasta el el 31 de diciembre de 2030.

Biodiésel: qué es

El biodiésel es un combustible líquido de origen renovable y biodegradable que se produce a partir de recursos naturales como aceites vegetales, grasas animales o aceites de cocina usados. El tipo de biodiésel que está en cuestión se obtiene del aceite de soja y se mezcla por ley con el gasoil. De esa manera se obtiene el combustible que utilizan los vehículos diésel.

"Se compra el poroto de soja, se muele, y de esa molienda de obtiene 85% de harina de soja y 15% de aceite. Ese aceite puede ser exportado en crudo o puede ser transformado en biodiésel", explicó Martelli, quien aclaró que los que hacen las pymes es comprar el aceite a las grandes aceiteras. Sólo dos pymes producen aceite.