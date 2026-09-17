Ley de Biocombustibles: qué dice el proyecto que busca aprobar el Senado

El oficialismo de La Libertad Avanza busca darle media sanción, este jueves, a la reforma de la Ley de Biocombustibles en una sesión del Senado que también incluye el proyecto de Inocencia Fiscal II.

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La iniciativa había generado diferencias tanto entre bloques aliados como dentro de La Libertad Avanza, aunque fuentes oficialistas señalaron que el Gobierno contaría con los votos necesarios para avanzar con su aprobación. Persistían, de todos modos, algunas dudas sobre la posición de senadores de La Pampa.

La sesión también incluirá la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa busca ampliar el régimen para la formalización de dólares no declarados, mediante la eliminación de topes y restricciones patrimoniales y la incorporación de grandes contribuyentes a la modalidad simplificada.

En cambio, quedó fuera del temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pese a que ya tenía dictamen. La decisión se produjo luego de los cuestionamientos del interbloque Popular a las explicaciones del presidente del BCRA, Santiago Bausili, sobre la ubicación del oro argentino. Ese espacio presentó además un proyecto para convocarlo nuevamente al Senado y una denuncia penal contra Bausili, Javier Milei y Luis Caputo.

¿Qué cambios propone la nueva Ley de Biocombustibles?

El oficialismo aceptó incorporar la reforma de la Ley de Biocombustibles, que propone incrementar los porcentajes de corte obligatorio: en el caso del bioetanol, del 12% al 15%, y para el biodiésel, del 7% al 10%. Los nuevos niveles entrarían en vigencia un año después de aprobada la norma.

De todos modos, persisten las discrepancias respecto del lugar que tendrán en el mercado las pequeñas y medianas empresas de biodiésel que no están integradas. Las pymes buscan conservar una participación del 7,5% del mercado, pero la iniciativa prevé que ese porcentaje vaya disminuyendo de manera gradual hasta desaparecer por completo en 2036.

El esquema hasta 2036: la alerta de las pymes y el rechazo de las provincias del centro

El esquema divide al sector en dos grupos: por una parte, las empresas integradas, habilitadas para intervenir en diferentes etapas de la cadena productiva, y por otra, las compañías no integradas. Una vez que el corte obligatorio de biodiésel llegue al 10%, estas últimas concentrarían el 6,5% del mercado total.

La participación reservada a esas firmas bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. Desde 2032, en tanto, el 7% del mercado quedaría habilitado para ser comercializado por el conjunto de las empresas. La propuesta genera rechazo entre los bloques aliados vinculados a las provincias del centro del país, que exigen asegurar una cuota de participación para las pymes del sector.