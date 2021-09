Alberto Fernández cruzó a Larreta y descartó una reforma laboral

El Presidente dio datos para desmentir la necesidad de flexibilizar acuerdos laborales.

El presidente Alberto Fernández salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al negar que Argentina necesite una reforma laboral para impulsar el empleo. Con cifras, el jefe de Estado fundamentó que en el país se dio un crecimiento de 5 millones de empleos con las mismas leyes laborales que existen en la actualidad. Así, cruzó la iniciativa propuesta por el referente de Juntos, que pidió eliminar las indemnizaciones por despido.

"Entre Néstor y Cristina se generaron en el país alrededor de 5 millones y medio de puestos de trabajo, y eran estas leyes laborales. ¿Por qué se creaba trabajo? Porque la economía se movía, porque había un mercado interno que demandaba eso que se producía. Entonces, el problema no son las normas laborales, es la economía", afirmó Fernández en diálogo con La Capital de Mar del Plata.

"La Argentina fue distinta en el mundo y en el continente cuando fue capaz de ampliar derechos. Cristina, en su primer mandato, amplió derechos como ninguno lo hizo después de la democracia. Yo me he puesto en la cabeza ganarle y dar más derechos que ella. Fue un gobierno impresionante. E intento seguir ese rumbo, por lo tanto para mí el problema en la Argentina no es quitar derechos sino ampliarlos. Así vamos a hacer una mejor sociedad", agregó.

En Intratables, Larreta había pedido sacar las indemnizaciones para ir a un plan de seguros. "Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. El problema que tiene esto es que, en la Argentina, nadie toma un empleado. No es sólo por la doble indemnización. Vos tenés que tener que tener en cuenta que los trabajadores actuales... millones y millones de personas hoy no consiguen un trabajo porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este", afirmó Larreta.

El jefe de Gobierno porteño después agregó: "Yo no digo que haya que sacarlos de un día para el otro y todo junto. Ahora, tenés que tener un sistema como el de la construcción en la Argentina, donde hay es más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización". ¿En qué consiste el sistema? La idea es que el trabajador pague una cuota con su propio sueldo y que, en caso de que sea echado, el propio empleado se pague su indemnización.

Alberto a la oposición: "Preparan campañas mediáticas con noticias falsas"

Alberto Fernández cruzó a la oposición a la que acusó de operar en los medios con mentiras para atacar al gobierno nacional en medio de la pandemia del coronavirus.

"Ellos están pensando en qué van a hacer en 2023. Mi problema es el presente, qué hacemos con los problemas de los argentinos hoy. Ellos debaten quién va a ser el candidato de 2023 y arman y desarman argucias electorales, y preparan campañas mediáticas, inundan las redes con noticias falsas y ciertas pero todas a favor de ellos", sostuvo.

"Cuando uno les pregunta que querés hacer, la única respuesta es: “No me hablen de Macri”. Y cómo no te voy a hablar de Macri si vos apoyaste todo lo que Macri hizo Decime qué vas a hacer de distinto. Cuando les preguntan qué van a hacer, la respuesta es que van a hacer lo mismo que Macri, pero más rápido. Si van a hacer eso, que por favor no vuelvan porque el daño que generaron al pueblo argentino fue inmenso", agregó.