El Gobierno homologó 19 nuevos convenios colectivos de trabajo

El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles la homologación de 19 nuevos acuerdos colectivos entre empresas y sindicatos. Desde la cartera la describieron como "un paso concreto" en la aplicación de la reforma laboral de Javier Milei y el inicio de una nueva etapa con "herramientas dinámicas" para el mundo laboral.

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"La homologación de estos acuerdos representa un paso concreto en la implementación de la reforma laboral y marca el inicio de una nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico, promoviendo más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país", indicó el Ministerio en un comunicado.

¿Cuales son los convenios homologados?

Entre los convenios más relevantes se encuentran los rubricados por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) con las principales organizaciones agropecuarias como la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina.

Por otra parte, recibieron aprobación las negociaciones de las actividades aceiteras, de biocombustibles y algodoneras, llevadas adelante por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines.

El listado incluye también a los representados por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

"Estas homologaciones se enmarcan en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 y constituyen una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores", agregó la cartera que dirige Sandra Pettovello.

El Ministerio también dio el visto bueno a los acuerdos correspondientes a la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios bonaerenses y los medios de comunicación.

A su vez, quedaron formalizados convenios vinculados con la industria de la indumentaria, las actividades cinematográfica y publicitaria, la elaboración de pastas, el sector del caucho y otros rubros.