El ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral afirmó que el poder judicial se resiste a cambiar porque responder al ex gobierno de Mauricio Macri y cuestionó a los medios de comunicación por plantear los temas como "si estuviéramos en una guerra".

"El presidente está cumpliendo una promesa electoral. No llama la atención la resistencia a cualquier tipo de cambio. La oposición busca dejar las cosas como están para seguir respondiendo a los intereses del gobierno anterior. Pareciera que estamos entrando en una guerra por la sustitución de un juez un camarista. Esto es algo normal cuando hay un cambio de gobierno y lo hacen ver como si fuera una invasión", sostuvo.

En diálogo con El Destape Radio, el ex magistrado aseveró: "Los grandes medios de comunicación se posicionan para una guerra mediática. Si hay periodismo militante, es ese. Cuando va el jefe de Gabinete a TN, no hay nada más lejos que una entrevista objetiva. Es una batalla mediática que siento que está perdida. Hay que combatir contra una división blindada completa".

En ese sentido, Canicoba Corral contó las presiones que recibió cuando se desempeñaba como juez: "Nunca me alineé a la política del vencedor. Yo viví las presiones desde adentro. Los medios extorsionan con sus tapas y títulos. No hace falta que secuestren a alguien de tu familia. Se dicen mentiras descaradamente. Antes tenían más elegancia para presionar, ahora ponen en tapa cualquier cosa y si es verdad, mejor. Se busca una conducta heroica. Me jubilé y me saqué una mochila de 30 kilos".



El ex magistrado contó que recibió presiones desde el macrismo para limitarlo en su accionar en el juzgado. "Lo hacían con inventos, porque estas cosas que se dijeron las hicieron para limitar mi magisterio". Canicoba Corral lamentó que durante tres años hayan atacado su imagen y lo perjudicaran.

El ex juez también fue consultado sobre como resistir a los aprietes mediáticos: "Yo trataría de tener tanques del otro lado, pero no sé de donde se pueden sacar. Cuando un sector del gobierno busca aparentar buenos modales no sirve. Del otro lado hay intereses descarnados. Es una guerra mediática y el gobierno la tiene perdida".