¿Por qué se aconseja que los perros no tengan tanto apego con sus amos?

No hay ninguna duda de que el perro es la mejor compañía que una persona puede tener, pero no siempre se aconseja compartir un momento con ellos debido a que esto podría generar una serie de comportamientos que serán difíciles de cambiar con el paso del tiempo. Es recomendable que cuenten con sus espacio y no provocar un apego excesivo.

Con el cambio de algunas modalidades de trabajo, los perros pueden pasar mucho tiempo con sus amos y acostumbrarse a que sean pocos los momentos en lo que se encuentran en soledad. Algunos reaccionan de manera simple como irse a dormir o adoptan una posición de alerta en caso de que se registre un ruido extraño. Mientras que otros muestran cierta desesperación y necesitan con urgencia la presencia de persona en la habitación.

"Algo que no esperabas ver hoy: un salchicha personal trainer", expresaron desde Humanos de Santa Fe, como figura su usuario de X (ex Twitter). En el video se puede divisar que un perro se subió a la espalda de una persona mientras esta realizaba ejercicios en un parque público. El momento captado despertó la risa de los presentes tanto en el lugar como en las redes. Aunque hay un detalle que se debe considerar detrás de este comportamiento.

¿Qué es el hiperapego en los perros?

El hiperapego, conocido como Ansiedad por Separación Canina (ASC), de los perros con las personas es una conducta que se debe corregir con urgencia, debido a que le puede generar problemas de salud. "Es un comportamiento en el cual un perro siente ansiedad, angustia y depresión al encontrarse separado de su dueño incluso por períodos de tiempo muy breve", expresan desde Estivet Clínica Veterinaria.

Por lo general, el hiperapego suele manifestarse de la siguiente manera: comportamiento destructivo, el perro puede lesionarse a sí mismo, exceso de emociones cuando una persona regresa a la casa, seguimiento constante, llanto, jadeo y salivación de manera más que excesiva, hacer necesidades dentro de la casa y, en los peores casos, intenta escaparse. Una serie de comportamientos que no son casualidad y que deben atenderse para evitar que evolucionen en la escala de gravedad.

¿Cómo tratar el hiperapego?

La primera medida que se debe tomar es recurrir a un profesional en conducta canina para que haga una evaluación del caso y nos entregue la mejor manera de proceder para que el animal no sufra más cuando una persona necesita ausentarse. Por lo general, hay que desarrollar una frecuencia de salida, dejarle algo que le guste como un juguete o comida y así repetir el proceso aumentando el intervalo de tiempo. Esto generará que su atención no se centre en su soledad.

También es importante que el perro no reciba una atención excesiva, debido a que necesitan de su tiempo en soledad para que puedan desarrollar sus actividades como sentir olores, dormir, jugar, mirar lo que sucede en diferentes partes de la casa o cualquier otra acción no destructiva.