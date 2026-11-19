Reforma Electoral: por qué se pueden suspender las PASO en las elecciones 2027

El oficialismo logró el dictamen del proyecto de Reforma Electoral en el Senado y la iniciativa se votará en el recinto el jueves 26 de noviembre de 2026. Entre los puntos claves, el gobierno de Javier Milei busca suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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¿Por qué se pueden suspender las PASO en 2027?

El proyecto del oficialismo no propone eliminar las primarias, sino suspenderlas de manera transitoria. El artículo 17 del dictamen frena durante 2027 las elecciones primarias, junto con todas las obligaciones legales vinculadas a su organización. El artículo 23 aclara que ese capítulo rige solo para el proceso electoral de 2027 y termina cuando este finalice.

El proyecto se tratará en el Congreso la próxima semana

Sin primarias, los partidos y alianzas deberán definir sus candidatos por otra vía. Según el artículo 20, las candidaturas nacionales se designarán de acuerdo con las cartas orgánicas de cada partido y, en el caso de las alianzas, con su reglamento electoral. En la práctica, las listas las definirán las conducciones partidarias.

¿Qué pasa con las colectoras?

El artículo 21 fija las reglas de oficialización de candidaturas para 2027: cada agrupación presentará una sola lista por categoría. El proyecto no admite que convivan listas de una alianza y de los partidos que la integran, aunque sean idénticas, por lo que desaparecen las colectoras. El artículo mantiene la alternancia de mujeres y varones en las listas, desde el primer titular hasta el último suplente.

Reforma Electoral: los grandes cambios que impulsa el gobierno

Además de la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales 2027, el Gobierno de Javier Milei busca otros cambios: