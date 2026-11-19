El oficialismo logró el dictamen del proyecto de Reforma Electoral en el Senado y la iniciativa se votará en el recinto el jueves 26 de noviembre de 2026. Entre los puntos claves, el gobierno de Javier Milei busca suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
¿Por qué se pueden suspender las PASO en 2027?
El proyecto del oficialismo no propone eliminar las primarias, sino suspenderlas de manera transitoria. El artículo 17 del dictamen frena durante 2027 las elecciones primarias, junto con todas las obligaciones legales vinculadas a su organización. El artículo 23 aclara que ese capítulo rige solo para el proceso electoral de 2027 y termina cuando este finalice.
Sin primarias, los partidos y alianzas deberán definir sus candidatos por otra vía. Según el artículo 20, las candidaturas nacionales se designarán de acuerdo con las cartas orgánicas de cada partido y, en el caso de las alianzas, con su reglamento electoral. En la práctica, las listas las definirán las conducciones partidarias.
¿Qué pasa con las colectoras?
El artículo 21 fija las reglas de oficialización de candidaturas para 2027: cada agrupación presentará una sola lista por categoría. El proyecto no admite que convivan listas de una alianza y de los partidos que la integran, aunque sean idénticas, por lo que desaparecen las colectoras. El artículo mantiene la alternancia de mujeres y varones en las listas, desde el primer titular hasta el último suplente.
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Reforma Electoral: los grandes cambios que impulsa el gobierno
Además de la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales 2027, el Gobierno de Javier Milei busca otros cambios:
- Eliminar la veda electoral: no se limitaría hablar a candidatos en la previa a los comicios, tampoco se frena la actividad partidaria, espectáculos y reuniones gastronómicas.
- Ficha Limpia: inhabilita a los condenados por delito doloso, sin distinguir tipo de delito ni gravedad. La condena debe estar confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. La Cámara Nacional Electoral llevará un registro público y los recursos no suspenden la inhabilidad.
- Campaña: el tiempo gratuito que los medios audiovisuales deben ceder para fines electorales baja al 2,5% de la programación, un 50% menos que en la ley vigente.
- Cambian los debates: el texto prevé un debate presidencial solo en la segunda vuelta, organizado por la Cámara Nacional Electoral. No obliga a debatir en la primera vuelta.