El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados lograron que el Congreso sancione la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto, que fue impulsado por el presidente Javier Milei, prevé cambios clave como nuevos límites a financiar al Tesoro Nacional, otras condiciones para remover a sus autoridades y excluye al ministro de Economía de reuniones del directorio.

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Con 141 votos afirmativos, cero negativos y 99 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que ya había tenido media sanción desde el Senado.

Entre los puntos más relevantes, el proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y también prohíbe que el BCRA adquiera títulos públicos del Estado nacional directamente en el mercado primario, para evitar la compra directa de deuda.

"Prohíbe los préstamos al Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios; elimina los adelantos transitorios al Tesoro y la compra directa de deuda pública", detalló la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) tras su sanción.

Sin embargo, la nueva normativa sí permite al Banco Central intervenir en el mercado secundario, siempre que esas operaciones respondan a necesidades de la política monetaria o cambiaria, como la provisión de liquidez o la cobertura cambiaria.

Entre las herramientas contempladas aparecen canjes, pases y cauciones. Para estas operaciones deberán utilizarse precios de mercado o métodos de valuación equivalentes cuando no exista una referencia disponible.

¿Cómo queda la remoción de autoridades?

El texto definitivo también modifica el procedimiento para remover al presidente, vicepresidente y directores del Banco Central. La facultad queda en manos del Poder Ejecutivo, aunque requerirá el acuerdo previo del Senado por mayoría absoluta de sus integrantes y deberá fundamentarse en alguna de las causales establecidas por la ley.

"La nueva normativa fortalece la independencia del Banco Central, limita las causales de remoción de sus autoridades y excluye al Ministro de Economía de las reuniones de su Directorio", indicó la OPRA.

Con la modificación, la Cámara de Diputados deja de participar en la decisión y pasa a ser una atribución exclusiva del Senado, que deberá reunir 37 de sus 72 integrantes.

Reservas y operaciones del Banco Central

La iniciativa suma además a la Carta Orgánica la inembargabilidad de las reservas internacionales y establece nuevas reglas sobre los activos externos en los que podrá invertir el organismo.

El proyecto también habilita expresamente el uso de las reservas como garantía para operaciones propias de la actividad del Banco Central y amplía las alternativas de financiamiento con organismos multilaterales, bancos centrales y bancos internacionales.