Sin reelección a la vista, Ferraresi anima a los intendentes para que "llenen" las listas

Jorge Ferraresi, dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, que camina la Provincia con aspiraciones a gobernarla en 2027, no cree que sea posible que se apruebe el proyecto de reelecciones para los intendentes en la Legislatura. “No veo que estén trabajando para que suceda”, afirmó en diálogo con El Destape y, por otro lado, agregó: “Es una oportunidad para que intendentes se propongan para diputados nacionales”.

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Los tiempos políticos electorales del peronismo empiezan a entrar por un embudo que deberán ser resueltos en menos de 6 meses. La posibilidad de habilitar las reelecciones de los intendentes - con un proyecto trabado en la Legislatura - es uno de los tópicos, así como también la duda sobre si habrá PASO o no y, efectivamente, la definición de las candidaturas.

En ese sentido, el intendente en uso de licencia y armador del espacio de Kicillof, Jorge Ferraresi, pidió que en 2027 los jefes comunales “llenen” las listas legislativas, ya que “no ve” que los espacios “estén trabajando para que (el proyecto de la reeleccion de intendentes) se apruebe”. “Es una oportunidad para que intendentes se propongan para diputados nacionales”, afirmó desde Mar del Plata, tras la apertura de los Juegos Bonaerenses en la que acompañó al mandatario provincial.

“No sé si hay intenciones”, expresó al ser consultado por la posibilidad de que salga el proyecto de reelección, y agregó que no ve que en los ámbitos donde se se discuten estos temas que "los actores que estén trabajando en que eso suceda… creo que el tiempo pasa y cada uno debería empezar a trabajar en ver quién va a ser el candidato en los municipios a sucederlo”.

Para Ferraresi, dicho escenario “es una oportunidad" porque según sostiene “se abre todo un nuevo esquema y un proceso de construcción política que se construye en los territorios, donde te diría que la mayor cantidad de legisladores, muy pocos fueron intendentes, por lo que me parece una gran oportunidad que los intendentes ocupen los lugares de diputados y senadores de las secciones electorales”.

Además recordó que “hay elecciones de diputados nacionales también, así que por lo tanto también es una gran oportunidad de que muchos intendentes se propongan para diputados nacionales”. En ese sentido, agregó que los intendentes "somos especialistas en cuestiones pragmáticas y en resolverlas rápidamente y con pocos recursos, me parece que la experiencia legislativa de muchos intendentes podría ser muy positiva para la provincia en este caso y para la Nación también”.

La resolución de las candidaturas

Por otra parte, el dirigente analizó el escenario electoral nacional y evalúa una suspensión de las PASO a nivel nacional. “Cada cosa que se plantea Milei la consigue, y Milei está decidido a eliminar las Primarias”, explicó. De esta manera, en caso de no haber PASO, dentro del peronismo “habrá consenso o cada uno irá en el espacio político que construya, y ese espacio político se lo mostrará la sociedad, y la sociedad determinará cuál es el espacio político que tiene que construirse”.

En el MDF, la “experiencia que plantea Axel es una experiencia con una construcción política desde los territorios, con una construcción multisectorial donde representemos a distintos espacios de la economía dinámica de un país”. De cara a los comicios 2027, Ferraresi entiende que habrá una polarización entre la derecha y el peronismo: “Vas a tener elección de fórmula o presentación de fórmula presidente y vicepresidente cuando se hayan elegido 14 gobernadores, entonces, vas a tener un escenario electoral ya resuelto”.

“Va a ser Milei contra un candidato que represente el resto de los colectivos. Por eso es importante construir ese colectivo, construir sectores del radicalismo, que seguramente tendrán que participar, y también sectores del PRO que no van a acompañar el proceso de Miei”, enfatizó. “La construcción próxima no es con un partido nacional que tiene candidatos en todas las provincias, sino es cómo construir un acuerdo nacional, que es lo que Perón nos marcó en el año ’74”, dijo.