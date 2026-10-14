Kicillof y Grabois recorrieron La Cava y reclamaron retomar obras

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado nacional Juan Grabois recorrieron este miércoles el barrio popular La Cava, en San Isidro, donde conversaron con vecinos sobre las políticas de integración sociourbana y las obras de infraestructura realizadas y pendientes. La actividad incluyó visitas a familias beneficiarias de programas habitacionales, un espacio comunitario y una reunión en la parroquia del barrio para analizar cómo retomar los trabajos que quedaron paralizados.

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Durante la recorrida, Kicillof y Grabois estuvieron acompañados por la diputada nacional y ex secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño. Los funcionarios visitaron a vecinas que accedieron al programa Mi Pieza y a distintas intervenciones destinadas a mejorar las condiciones habitacionales y los servicios básicos.

Entre los trabajos realizados se encuentran las conexiones domiciliarias de cloacas y electricidad, el tendido de redes, el mejoramiento de pasillos y las tareas de pintura. También recorrieron un espacio sociocomunitario, donde dialogaron con trabajadoras que abordan problemáticas vinculadas al consumo, coordinan actividades para niños y jóvenes y participan en cuadrillas de barrido, recolección y construcción.

La visita concluyó en la parroquia Nuestra Señora de La Cava, donde mantuvieron una reunión con el cura del barrio, Lucas Schcolnik, y otros referentes para repasar la situación de la zona, las obras finalizadas y los trabajos que todavía deben completarse.

La Cava es uno de los barrios populares de la zona norte del Gran Buenos Aires y cuenta con aproximadamente 3.000 familias. En enero de 2022, durante la gestión de Miño al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo y la Municipalidad de San Isidro firmaron un convenio para ejecutar obras de integración sociourbana. El proyecto contemplaba la construcción de viviendas, la apertura de calles y el desarrollo de redes de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

En el marco de las intervenciones de la SISU, 1.157 vecinos accedieron al programa Mi Pieza, destinado al mejoramiento y la ampliación de viviendas. Además, las obras ejecutadas por cooperativas incluyeron 832 conexiones eléctricas domiciliarias y la construcción de 12 viviendas y un salón de usos múltiples. Los trabajos de infraestructura también abarcaron 5.200 metros de red peatonal, 3.317 metros de red pluvial y 250 metros de red cloacal.

La paralización del Fondo de Integración Socio Urbana

Pese a los avances registrados, una parte de las intervenciones quedó inconclusa. Según la información difundida sobre el proyecto, las obras que estaban a cargo del municipio alcanzaban un avance del 30,76% antes de interrumpirse. La paralización se produjo tras la suspensión del Fondo de Integración Socio Urbana durante el gobierno de Javier Milei, una medida que afectó la continuidad de los trabajos previstos en el barrio.

Además de Schcolnik y Miño, participaron de la actividad el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; la directora provincial de Integración Productiva del OPISU, María Castillo; y el senador bonaerense Federico Fagioli.