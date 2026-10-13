Axel Kicillof encabezará el acto del 17 de octubre en La Matanza

El próximo sábado 17 de octubre se cumplirán 81 años de la masiva movilización obrera de 1945 en la que pidieron la libertad de Juan Domingo Perón. La fecha se conmemora como el Día de la Lealtad Peronista y este sábado el PJ bonaerense convocará a un gran acto en La Matanza. Será en en el polideportivo “Juan Domingo Perón” a partir de las 15 horas.

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El gobernador bonaerense y presidente del Partido Justicialista, Axel Kicillof, será el único orador del acto. Respecto de la presencia dirigencial, aún restan confirmar varios nombres. Sin embargo, se sabe que desde el PJ convocaron a todos los integrantes del partido en toda la provincia. Fernando Espinoza, intendente del distrito y uno de los armadores políticos del mandatario, está a cargo de la organización. Según detallaron, el acto tendrá todos los condimentos típicos de “un acto peronista”. Bombo, militancia, banderas y cánticos para con el mandatario de cara a las elecciones entrantes.

Las principales autoridades del PJ son Verónica Magario (vicepresidenta primera), Federico Otermín (vicepresidente segundo), Mariano Cascallares (secretario general) y Leonardo Nardini (presidente de la Junta electoral).

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“Cuenten conmigo”: el lanzamiento de Kicillof

El último acto político del dirigente fue el 19 de septiembre pasado cuando realizó el primer plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda ante más de 30 mil personas y con la presencia de intendentes de todo el país.

En ese escenario, Kicillof también fue el único orador y remarcó que “el año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina, cuenten conmigo para ello”. Durante su análisis, se refirió al peronismo - pidió hacer un revisionismo - y convocó a los presentes a construir “una alternativa federal” de cara al 2027.

“Hay esas ganas de dar pelea, hay algo que está creciendo y se está organizando”, dijo y remarcó que “las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba”. Para Kicillof, de la “pesadilla Milei”, “no se va a salir ni con jugadas ni con improvisaciones”, sino que se “se necesita una alternativa”, y para ello “hay que ganarse el respaldo de las mayorías”.

El gobernador dejó en claro que, además de ponerse al frente de la nueva construcción - “cuenten conmigo” - será necesario “ampliar”: “no alcanza sólo con el peronismo”. La última semana, el ministro de gobierno Carlos Bianco, salió en la misma línea y afirmó que “con la pureza ideológica no alcanza”, por lo que pidió “convocar a nuevos espacios” con los que mantengan un “consenso” básico en diferentes ejes centrales.