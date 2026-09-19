Kicillof aludió a una virtual candidatura en un masivo acto federal: "Cuenten conmigo”

Axel Kicillof cerró el primer plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda ante más de 30 mil personas y con la presencia de intendentes de todo el país. “El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina, cuenten conmigo para ello”, afirmó el dirigente en un acto en el que habló poco más de una hora e hizo un análisis de la situación actual de la Argentina, se refirió al peronismo - pidió hacer un revisionismo - y convocó a los presentes a construir “una alternativa federal” de cara al 2027.

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“Hay esas ganas de dar pelea, hay algo que está creciendo y se está organizando”, dijo el dirigente y remarcó que “las nuevas canciones se componen colectivamente y de abajo para arriba”. Hubo presencia de las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro, entre otras. De esta manera respondió a quienes lo criticaron por haber dicho en septiembre de 2023 que “había que componer nuevas canciones”, haciendo alusión a un electorado que no había vivido los años dorados del kirchnerismo.

El dirigente remarcó que estuvo recorriendo varias provincias del país para “acompañar” y “escuchar”. Para Kicillof, de la “pesadilla Milei”, “no se va a salir ni con jugadas ni con improvisaciones”, sino que se “se necesita una alternativa”, y para ello “hay que ganarse el respaldo de las mayorías”. El gobernador dejó en claro que, además de ponerse al frente de la nueva construcción - “cuenten conmigo” - será necesario “ampliar”: “no alcanza sólo con el peronismo”.

Tras el acto, Kicillof se quedó reunido con los y las dirigentas que se acercaron a las diferentes provincias de la Argentina al acto. El mandatario estuvo charlando con ellos y les agradeció la presencia. A lo largo de la jornada se pudieron observar a miles de militantes que participaron de las mesas de debate y dieron su mirada sobre la realidad que viven en sus pagos.

Finalizo el plenario, el ministro de Gobierno, y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, expresó que además del peronismo, buscarán sumar a sectores del “radicalismo, socialismo y progresismo”, entre otros.

Sobre la frase “cuenten conmigo”, explicó que Kicillof “se puso a disposición de la construcción, para llevar adelante no solo el MDF sino una construcción mucho más amplia para tener una victoria del campo popular”. Para Bianco, el 2027 encontrará al peronismo “con una candidatura unificada, después se verá cuál es el método, ese es el objetivo”.

el intendente de Ensenada y armador político del MDF, Mario Secco, dijo a El Destape: “Axel es un candidato que no es nuestro ya, es de la gente. Las nuevas canciones las canta el pueblo argentino. A cada lugar que vamos y los acompañamos, vemos que Axel es una alternativa para la gente”. Además, se refirió a una posible interna y señaló que “habrá otros candidatos más, y qué bueno que lo haya, pero nuestra construcción es con Axel”.

En tanto, su par de Florencio Varela, Andrés Watson se refirió a la frase “cuenten conmigo” e hizo mención a una candidatura: “se lo pidieron varias veces hasta que lo dijo. Axel genera esperanza en la gente, es muy bien recibido en todos lados. Y ahora hay un nuevo camino que se viene gestando y va cumpliendo ciclos, este año generamos una construcción, un proyecto de país”.

Mensajes internos de cara a los comicios

“Una alternativa nacional no se construye desde una oficina, por eso venimos recorriendo las provincias”, manifestó Kicillof y dejó en claro que su forma de construir y liderar el MDF no es entre cúpulas: “No me interesa una construcción a control remoto, tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”.

“El peronismo tiene que ser la columna vertebral de la construcción que se viene, no tengo ninguna duda”, dijo sin pelos en la lengua, pero aclaró que “con el peronismo solo no nos va a alcanzar, tenemos que convocar a muchos argentinos, a sectores políticos y sociales, y esa mayoría no va a surgir por arte de magia, no va a surgir de una negociación secreta entre dirigentes, de un acuerdo entre las cúpulas y de una rosca a espaldas de la sociedad, la tenemos que construir compañeros y compañeras”, desafió.

Entre aplausos y cantos de ‘Axel Presidente’, el dirigente agregó peronismo a sus palabras: “Seguimos la doctrina de Perón que es Argentina para los argentinos”. En esa línea pidió hacer un revisionismo entre los referentes: “como dirigentes tenemos que revisar lo que nos trajo hasta acá; por eso tenemos que construir una alternativa sin odio ni nostalgias”.

Amén del mensaje interno, el Gobernador también reivindicó los gobiernos peronistas: “El pueblo argentino vivía mejor con Perón, con Néstor y con Cristina; había más derechos”, afirmó. Y volvió a dar su apoyo a la dos veces Presidenta: “Por eso Cristina está injustamente presa: para intentar callarnos, disciplinarnos y condicionarnos”.

"No sos vos, es Milei"

Otra parte de su discurso, además de hablarle al empresariado y a la pymes - a quienes los considera la matriz productiva del país que hay que hacer crecer, también criticó al gobierno Nacional y dijo que “la resignación” entre las personas “es el verdadero triunfo cultural y psicológico de este modelo”. Por ello pidió “recuperar el orgullo y la convicción de que esto que pasa no es inevitable”.

“No estamos dispuestos a abandonar a nadie. Y aunque extorsionen y aprieten, la provincia de Buenos Aires no se va a arrodillar ante el gobierno de Milei”, destacó. “La patria no se vende y no alcanza sólo con resistir”, señaló.

“Milei no inauguró un hospital, ni una ruta”, remarcó y sostuvo que se trata de “un gobierno nacional que abandonó a las provincias y su gente y la idea de una Argentina integrada”. "Argentina: no sos vos, es Milei", enfatizó, y luego dejó en claro que la construcción tiene que estar atada al optimismo: "Falta menos para terminar con esta pesadilla".

“Nadie se salva solo y no hay crecimiento sin justicia social. El año que viene tenemos que cambiar el rumbo económico de la Argentina, cuenten conmigo para ello”, cerró.