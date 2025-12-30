Santa Cruz: trabajadores de sanidad realizan un paro de 72 horas ante la falta de respuestas de Vidal

La provincia de Santa Cruz atraviesa una situación crítica en materia sanitaria: médicos denuncian falta de insumos, problemas en la Caja de Servicios Sociales, y piden una declaración de emergencia para abordar el colapso generalizado. En este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) lleva adelante una nueva jornada de paro en el marco de una medida de fuerza de 72 horas, iniciada el martes 23 de diciembre, en la previa del receso administrativo por las Fiestas.

Desde el gremio señalaron que la protesta responde a la falta de respuestas del gobierno de Claudio Vidal ante el reclamo por un salario digno y mejores condiciones laborales. La conducción de ATSA señaló que las medidas de fuerza se vienen sosteniendo desde septiembre, tras la suspensión de trabajadores que reclamaban la apertura de paritarias.

“Salarios dignos, reapertura de paritarias, fin a los hostigamientos y mejora de las condiciones laborales y estructurales en hospitales”, son algunos de los pedidos enunciados en esta ocasión, aunque el gremio denuncia “una crisis profunda en el sistema de salud, con falta de recursos y gestión deficiente, que nos obliga a tomar medidas de acción directa”.

De esta manera, ATSA advirtió que, si la gestión de Vidal no responde a sus pedidos de paritaria urgente las medidas de fuerza se agudizarán. La crisis impacta directamente la atención en hospitales, con profesionales denunciando un "caos total" y la falta de condiciones para una atención digna, lo que se ve agravado por una falta de respuesta histórica.

Los referentes sindicales advirtieron que, de no abrirse instancias de diálogo y negociación, las medidas podrían intensificarse y extenderse a los primeros días de 2026.

Recolectores de basura denunciaron amenazas del gobierno de Vidal: "Se repiten desde hace años"

La semana pasada, trabajadores del sector de Recolección de Residuos de Pico Truncado realizaron una protesta frente a la Secretaría de Medio Ambiente, ubicada en el edificio Ex Panamerican, donde advirtieron por violencia laboral, falta de acompañamiento gremial y condiciones de trabajo "inseguras". Los empleados remarcaron que "el desgaste físico es constante", con apenas cuatro francos mensuales, "salarios bajos" y problemas que, según afirmaron, "se repiten desde hace años".

En ese contexto, denunciaron amenazas por parte del secretario de Medio Ambiente, Diego Procopio. Según relataron, habrían recibido expresiones como: "Si no te gusta, te vas". A este ataque lo describieron como un trato "pesado" que se repite con distintos empleados del sector.

Los recolectores también exigieron públicamente la presencia de los gremios, recordando que pagan la cuota sindical todos los meses y que esperan respaldo y acompañamiento. Indicaron que algunos trabajadores habrían sido agredidos verbalmente, lo que profundizó el malestar interno.

Durante la manifestación, los trabajadores aseguraron sentirse "totalmente desamparados" por los gremios de la Asociación del Personal de la Administración Pública (APAP) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Señalaron que, pese a haber solicitado formalmente la presencia sindical para acompañar los reclamos del sector, ningún representante se hizo presente. De acuerdo a lo informado por el medio Truncado Noticias, indicaron que el conflicto lleva años y que la situación se volvió "cansadora", con un nivel de exigencia que consideran excesivo.