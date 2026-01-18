Médicos declararon el estado de alerta: advierten que se sienten "discriminados" por Sadir

El gobernador Carlos Sadir avanza con el ajuste en el sistema de salud y los trabajadores lo sufren. En un contexto crítico, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) Seccional Jujuy se declaró en estado de alerta y movilización: denuncian el incumplimiento de los aranceles acordados, una deuda histórica por inflación y un clima de hostigamiento legal contra los profesionales.

A través de un duro comunicado, AMRA ratificó su postura en defensa de la actividad médica, al asegurar que el sistema actual atenta contra los profesionales y los afiliados del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) ante un Gobierno provincial que "se niega a asumir el costo de la salud".

Desde el gremio explicaron que, tras reuniones con la gerencia del ISJ, se había llegado a un principio de acuerdo para respetar los valores estimulados por el Consejo Médico de la Provincia: $45.000 para consultas de especialistas y $35.000 para no especialistas. El compromiso incluía cubrir la diferencia mediante el coseguro y actualizar los montos según las paritarias provinciales.

No obstante, el gremio denuncia que el ISJ incumple sistemáticamente los convenios de pago en tiempo y forma, además de arrastrar un desfasaje por inflación que data de años. "Si queremos un servicio de calidad, se deben respetar a todos los actores. No se puede ajustar a los profesionales que vienen soportando el costo del sistema", señalaron.

Los representantes gremiales denuncian un clima de violencia y acoso laboral. Desde la seccional regional advirtieron que los prestadores se sienten "discriminados y atormentados" por denuncias presuntamente formuladas por pacientes, las cuales serían utilizadas por los letrados de la obra social para perseguir a los médicos.

"Esta situación no solo perjudica al prestador, sino a toda la actividad médica y especialidades afines, afectando directamente a la familia médica y al paciente", afirmaron desde AMRA.

De acuerdo a lo detallado por el medio El Submarino Jujuy, el objetivo inmediato de los médicos es frenar lo que consideran una "persecución laboral" y ya notificaron al Ministerio de Trabajo de la Nación sobre la posibilidad de una suspensión de prestaciones en todas las especialidades médicas si no se llega a un consenso inmediato.

Sadir profundiza el ajuste a los comedores infantiles: advierten que "se recibe 15 pesos al día por chico"

La crisis económica provocada por las medidas del gobernador Sadir profundizan el crecimiento de la demanda alimentaria en Jujuy. Desde el Centro Comunitario San Pantaleón denuncian que "el subsidio que reciben los comedores infantiles equivale a 15 pesos por día por chico". Esta cifra, trasladada a un esquema de 20 días hábiles, se traduce en un presupuesto mensual irrisorio de $3.000 por niño.

El tesorero de esta institución ubicada en barrio Malvinas Argentinas, Juan Vargas, señaló que el aporte estatal "resulta insuficiente y llega con atraso". En esa línea, sostuvo que "la última vez que se pagó fue en septiembre" y la actualización más reciente del presupuesto se hizo hace dos años.

de manera “sesgada” y solo contempla la comida, sin cubrir gastos esenciales para que un comedor funcione diariamente. “No te reconocen equipamiento, utensilios, artículos de limpieza, servicios, ni personal. Una institución involucra a las madres que cocinan y también tienen derecho a comer, pero el Estado no cubre nada de eso”, señaló.

En tanto, el dirigente social de San Salvador de Jujuy cuestionó la propuesta oficial de trasladar el esquema de compra de alimentos a un sistema de proveedores. Según relató en diálogo con el medio Todo Jujuy, la administración de Sadir “apretó para que los comedores pasen a esa modalidad", pero en San Pantaleón "decidieron negarse".

“Tenemos más de 20 años administrando fondos y es un derecho adquirido. No queremos aceptar porque todo es oscuro. Hay un solo proveedor que cubre todos los comedores infantiles y todas las escuelas”, advirtió.

Consultado sobre cómo sostienen las comidas con esos montos, Vargas explicó que muchas instituciones "realizan actividades para recaudar", como ventas de comida, eventos y aportes solidarios. Sin embargo, remarcó que eso no alcanza. “Es una ilusión decir que se cubre la necesidad de lo que no aporte el Estado. En situaciones críticas como la que estamos viviendo, se hace muy difícil”, afirmó.