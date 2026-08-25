Tras recibir rutas y trenes de Nación, Weretilneck se sumó a querer eliminar las PASO

Apenas un días después de que el Gobierno de Javier Milei decida traspasarle a Río Negro las rutas nacionales 22 y 151 y el servicio del Tren del Valle, el gobernador Alberto Weretilneck se expresó a favor de la eliminación de las PASO. De esta manera, el rionegrino se sumó al puñado de gobernadores que ya se encolumnaron detrás de la reforma política que quiere llevar La Libertad Avanza (LLA) al Congreso antes del próximo año electoral.

"Estoy de acuerdo con eliminación. Creo que no hay por qué obligar a todos los argentinos a elegir por un candidato a presidente, a senador, a diputado nacional", dijo Weretilneck en diálogo con Infobae.

La definición del rionegrino se dio horas después de que acuerde con Nación que la provincia se hará cargo de la operación integral del servicio del Tren del Valle y de los 508 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151. Weretilneck fue recibido en Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios.

"Cada uno de los partidos políticos tiene que tener su propio esquema de elección y cada uno tiene que resolver cómo elige entre sus afiliados la propuesta que le hace a los argentinos", planteó ahora el gobernador.

La posición de los gobernadores

Si bien una mayoría de los mandatarios no negociará esto con el Gobierno, hay otros que sí esperan reuniones y concesiones como las que tuvo Weretilneck, para luego sí expresarse a favor de su eliminación. Dentro de este grupo están Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero o Raúl Jalil (Catamarca). Entre los gobernadores hay quienes pretenden mantenerlas, suspenderlas, o eliminarlas.

Para Weretilneck la selección de candidatos debe resolverse dentro de cada fuerza política y no a través de una instancia como las PASO, que sea obligatoria para toda la ciudadanía. "No tiene nada que ver someter a todos los argentinos a tener que opinar sobre qué candidato tiene un partido político u otro. Eso es para elecciones generales", señaló.