La abogada y activista política boliviana Nadia Beller quedó internada en estado grave tras ser atacada a balazos en un episodio todavía en investigación. El caso, por el que quedó detenido su ex pareja Fernando Cerimedo, ex asesor de campaña de Javier Milei y actual del mandatario boliviano Rodrigo Paz, sucedió a la salida de un hotel en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tiene 33 años y fue candidata del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019, pero luego se distanció y se conviritó en férrea opositora.

El violento ataque que sufrió la activista el lunes por la noche la colocó en el centro de la escena política boliviana. Se llama Nadia Shirley Beller Delgado, es oriunda de Santa Cruz de la Sierra, tiene 33 años y es abogada. Tuvo participación activa en la política boliviana al punto de llegar a ser candidata a diputada plurinominal en 2019 por el MAS, el partido de Evo Morales. Sin embargo, tras la dictadura de Jeanine Áñez se alejó del masismo y se transformó en opositora.

"Auditar al periodista que destapó tus propias irregularidades, desde el cargo que ocupas, no parece transparencia. Parece abuso en forma de revancha y hasta de obstaculización", escribió en el último mensaje que publicó en su cuenta de Facebook. Además de su actividad política, Beller se desempeñó como analista y escribió en medios bolivianos como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.

Este martes, Beller dio una entrevista al canal de televisión boliviano DTV desde la cama del hospital, donde está internada. "Vivíamos juntos en el mismo condominio y llevo cuatro semanas de embarazo", contó, dijo que tiene "miedo" de lo que le puede pasar y lanzó una fuerte denuncia: "En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo".

Beller fue pareja de Cerimedo, ampliamente conocido en Argentina como estratega político y asesor de la campaña presidencial de Milei y también como uno de los fundadores del medio La Derecha Diario. Fue el propio Cerimedo quien fue detenido como uno de los principales sospechosos del brutal atentado. Se encontraba en Bolivia trabajando como asesor del mandatario boliviano Rodrigo Paz.

Qué sucedió

Según informaron los medios bolivianos La Razón y El Deber, el violento suceso ocurrió en las inmediaciones del hotel Swissôtel, ubicado en la zona del Canal Isuto de la capital cruceña. Las investigaciones preliminares de la Policía Boliviana indican que el ataque fue ejecutado por dos sicarios que llegaron al lugar disfrazados de repartidores de delivery y luego se dieron a la fuga.

Tras el atentado, la activista fue trasladada de urgencia a la clínica de Las Américas, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece bajo estricta vigilancia policial, mientras se espera un reporte oficial sobre su estado de salud.

Las palabras de Beller desde el hospital

"Vivíamos juntos en el mismo condominio y llevo cuatro semanas de embarazo", contó la mujer al canal de televisión boliviano DTV. Además, aseguró que tiene "miedo" de lo que le puede pasar si sigue internada en un hospital de Bolivia. Por eso, pidió "protección a la CIDH". "En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo", denunció, sin presentar pruebas concretas.

Beller habló sobre su ex pareja y lo acusó de estar involucrado en el atentado contra su vida. "Me mintió de que me mandó con escoltas. Me dijo que estaba escoltada por policías, lo cual es falso" porque los sicarios le dispararon. "Y yo fingí, me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba", acotó.

Contó que sus atacantes no solo buscaron matarla, sino también hacer desaparecer la evidencia que dice tener sobre su ex pareja. "Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, en el que no sólo tenía pruebas de su agresión física y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción, como el del combustible que se difundió y yo lo filtré". "Lo filtré hace unos días, y tenía pruebas de otras situaciones, sobre el oro", agregó.