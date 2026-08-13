Quién es y dónde estudió Adriana Baravalle, la nueva secretaria de Innovación

En medio de la crisis que atraviesa la ciencia y horas después de la protesta de trabajadores del Conicet en el Obelisco, el Gobierno Nacional designó a Adriana Baravalle al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología luego de que Darío Genua sea despedido hace dos semanas. La flamante funcionaria fue presentada como "doctora en Inteligencia Artificial", un título que obtuvo de una universidad online radicada en Hawái y que cuesta US$ 7.000.

Pocas horas después de que cientos de personas de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología se movilicen al Obelisco para protestar contra el "cientificidio" que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, la Secretaría de Innovación anunció a la nueva titular del organismo.

"La Dra. Baravalle cuenta con una extensa trayectoria profesional y académica en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e innovación tecnológica. Es investigadora y profesora universitaria, Doctora en Inteligencia Artificial y Magister en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, y actualmente se desempeña como Directora del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral", señaló el organismo.

El doctorado al que hace mención el comunicado, fue obtenido por Baravalle en la American Andragogy University, una casa de estudios privada radicada en Hawái, Estados Unidos. La universidad ofrece diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados en modalidad a distancia, con precios que van desde los US$ 1.500 a los US$7.000.

La universidad, en la mira

Si bien dice tener más de 700.0000 estudiantes matriculados y 210 premios recibidos, la universidad tiene en sus redes sociales apenas 58 seguidores en X y 200 en Instagram. En las opiniones del perfil de Google, varias de las 20 opiniones que tiene denuncian que se trata de una "estafa" o un "timo".

"Tengo la sospecha de haber sido víctima de una estafa. De entrada, ante el pago total, me ofrecieron saltear todas las etapas de la maestría dada mi experiencia comprobable y presentar solamente un trabajo final, que podría ser una investigación ya publicada anteriormente", denunció un usuario hace un mes. Otro, planteó que la institución en la que se doctoró Baravalle "no esta avalada por nadie" y que su experiencia "fue pésima". "Piensenlo bien antes de entrar y no pierdan su dinero, al final el titulo no lo es todo", señaló.

"Es un timo. No se dejen engañar. No solo no te enseñan nada sino que te ofrecen a opción de saltarte todas las materias y directamente pagar el título", aseguró otro usuario.

Desde la Secretaría de Innovación señalaron que Baravalle tendrá como principales objetivos "profundizar las políticas de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y el ecosistema científico y académico".