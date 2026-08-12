Así fue la movilización en defensa de la ciencia: las 22 fotos de la marcha

Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera
Crédito: Kaloian Santos Cabrera