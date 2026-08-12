Miércoles 12 de Agosto del 2026 Mie 12 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1540
Dólar CCL $1587.1
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Marcha

Así fue la movilización en defensa de la ciencia: las 22 fotos de la marcha

Con fuertes críticas al gobierno de Milei, profesionales del sector se concentraron en el Obelisco para pedir por mayor presupuesto y en defensa del Conicet y la universidad pública.

12 de agosto, 2026 | 20.31
Así fue la movilización en defensa de la ciencia: las 22 fotos de la marcha

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

Crédito: Kaloian Santos Cabrera

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Las más vistas