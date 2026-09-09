Proyecto de prevención de suicidio en trenes: la iniciativa que busca brindar asistencia estratégica

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la diputada provincial Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley que busca reforzar las políticas de prevención y facilitar el acceso inmediato a herramientas de asistencia en situaciones de crisis. La iniciativa propone instalar de manera obligatoria carteles visibles en lugares estratégicos con información sobre líneas telefónicas públicas y gratuitas de atención al suicidio, contención psicológica y salud mental en distintos puntos de la red ferroviaria bonaerense.

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La propuesta fue presentada en el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Federico Kaski” de Quilmes. Bajo la consigna “El suicidio como indicador de malestar social: políticas de prevención, atención y posvención”, la participación de referentes de la comunidad de la salud.

Mendoza explicó que la propuesta surgió a partir de la preocupación por el incremento de los suicidios y los intentos, que deja abierta la falta estatal como garante de respuesta. “Cuando año tras año comenzamos a ver un incremento en los suicidios y en los intentos, no dejamos de pensar de qué manera podíamos abordar todos estos temas que tienen que ver con situaciones particulares, familiares, de los barrios”, sostuvo.

Una iniciativa frente al aumento de los casos

El proyecto contempla la colocación de cartelería en pasos a nivel peatonales y vehicular-peatonales, estaciones, apeaderos, pasarelas y puentes peatonales que atraviesen trazas ferroviarias. Los carteles deberán ser visibles por su tamaño y altura, estar ubicados en zonas de alto tránsito e incluir números gratuitos de atención nacional y provincial, como el 135 y 0800-222-5462, además de un mensaje claro de contención.

Es por eso que Mendoza destacó la importancia de transformar las necesidades detectadas en el territorio en políticas públicas. “Lo que nosotros recogemos del territorio lo planteamos como necesidad para que se genere infraestructura para un Estado más presente, mejor, que logre resultados, y también políticas públicas”, afirmó.

La diputada también puso el foco en los jóvenes y en la necesidad de fortalecer las redes de acompañamiento al considerar que "hoy el suicidio es uno de los índices más altos que tenemos de muertes en nuestro país, sobre todo, y lo digo con mucha preocupación, de jóvenes", y detalló que son los niños y los adolescentes "quienes necesitan de nuestra ayuda, contención y escucha".

Mendoza vinculó además la problemática con el contexto social y económico, y afirmó que el salario y el trabajo como ordenadores sociales "vienen cayendo". Esto, señaló, habla de un contexto que "no permite estar ocupado de lo que cada uno de los integrantes de la familia necesitan".

La salida colectiva

La iniciativa también busca instalar una perspectiva comunitaria sobre la prevención y evitar que las situaciones de crisis sean abordadas únicamente desde lo individual. “Tenemos que salvarnos en comunidad, porque lo que hoy tiende a ser una salida que es cada vez más individual y más adentro de una pantalla, es lo más grave que nos puede pasar como personas. De manera individual, nada, de manera colectiva todo, la salida siempre va a ser colectiva", afirmó Mendoza.

En esa línea, explicó que de eso se trata este proyecto de ley, que los "dolores en comunidad los transformemos en amor y en salida colectiva”. Según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) citados en el proyecto, durante 2025 Argentina registró 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes.

La presidenta del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, Verónica Laplace, respaldó la propuesta y destacó la importancia de que una persona que atraviesa una situación crítica pueda encontrar información para pedir ayuda. “Legislar es tomar una posición, es decir, este problema nos importa y es el Estado que tiene que hacer algo”, afirmó.

Por su parte, el director de Salud Mental del Municipio de Quilmes, Gonzalo Clérici, definió el proyecto como una manera de “sembrar cuidados en el medio de la desolación”, al considerar que permite acercar canales concretos de asistencia a quienes los necesitan.