Luego de seis semanas consecutivas de baja de casos, que tuvo su pico en enero con 4.510 casos diarios y bajó a 2.325 por día, el gobierno bonaerense habilitará dos nuevas actividades y eliminará la restricción horaria.

En conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica provincial, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, afirmó que “hemos tomado la decisión de habilitar dos nuevas actividades que, bajo estrictos protocolo confeccionados por el ministerio de Producción, volverán a funcionar”.

De esta forma y en las próximas horas se darán a conocer los protocolos para que todas las bibliotecas y los mercados de ferias y artesanías puedan volver a funcionar en todo el territorio bonaerense.

Otra de las medidas que el gobierno implementará a partir del sábado 27 de febrero será la eliminación de las restricciones horarias. “En base al diálogo y consenso permanente hemos decidido eliminar el horario nocturno”, detalló Carlos Bianco.

El mismo se había implementado el 11 de enero pasado cuando el promedio diarios de casos era de más de 4.500. La medida funcionaba todos los días y no se podía circular entre la 1 am y las 6 am. A medida que bajaron los casos, ésta iniciativa fue modificada y el horario pasó a ser de 2 am a 6 am y ahora se eliminó. Respecto del sistema de fases que funciona en la provincia para habilitar mayores aperturas, actualmente hay 120 municipios en Fase 4, y en la 5 los 15 restantes.

Durante la misma conferencia desde Necochea, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió al cruce de lo que ocurrió con un grupo de personas que se vacunó salteándose su lugar y sostuvo: "El acomodo está mal, es reprochable y hay que castigarlo". Además, anunció que habrá un botón en la aplicación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para poder denunciar los casos.

En ese sentido anunció que habrá un botón para denunciar en la aplicación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para poder denunciar los casos, así como también a través de la línea telefónica 148. Aquellos y aquellas interesadas en ser inmunizadas deben anotarse en vacunatepba.gba.gob.ar.