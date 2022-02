Kicillof volvió a pedir mayor coparticipación: “El 21% que recibimos no alcanza”

El gobernador bonaerense reclamó que aportan el 40% de la producción y reciben solo el 20% de la coparticipación.

El gobernador Axel Kicillof se metió de lleno en la distribución de los recursos y en la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires. “Aportamos el 40% de la producción y recibimos el 21% de la coparticipación, hay algo que no cierra, recibimos la mitad de lo que aportamos”, sentenció. Además se refirió a los proyectos de la oposición de dividirla provincia: “Son ideas brillantemente estúpidas que intentan no discutir el verdadero núcleo de la dificultad y es que hoy la provincia de Buenos Aires, con los recursos que recibe de la coparticipación no le alcanza”.

En diálogo con Radio Provincia por el aniversario de los 85 años, el mandatario se refirió a la coparticipación y a los distintos proyectos presentados en la Legislatura que plantean dividir la provincia de Buenos Aires en distintas áreas: “Son proyectos que machacan sobre la misma idea de dividir la Provincia; no tienen la de discutir los dramas históricos de la provincia de Buenos Aires y lo que quieren es dividirla”.

“Es un facilismo que publicitariamente tienen la virtud que es fácil de decir, pero es mucho más complejo y profundo e interesante”, dijo y agregó que “gobernaron 4 años y todas las dificultades se agravaron; bueno ahora vienen a decir que como no lo pudieron mejorar, hay que dividir, destruir la provincia”.

“La provincia de Buenos Aires es la provincia más rica y es una forma de verlo. Es decir, es la más rica cuando tomamos las estadísticas del Producto Bruto Interno del país, y nos encontramos con el hecho de que el 40% del PBI de la Argentina se genera en la provincia, somos casi la mitad de la producción, en términos industriales es el 51%, el agrícola el 40%, el empleo también; cuando se toma cualquier estadística de ingreso encontramos que la provincia es, por lejos, la que más aporta”, explicó.

“Pero la distribución en términos federales es que generamos el 40% de los recursos, pero vuelve como coparticipación el 21%”, dijo Kicillof y agregó: “Aportamos el 40% de la producción y recibimos el 21% de la coparticipación, hay algo que no cierra, recibimos la mitad de lo que aportamos”.

“Ese 21% no alcanza”, sentenció. Además el gobernador indicó que “la coparticipación debe ser para invertir en infraestructura, educación, salud, seguridad; si vos producís el 40% tiene que haber alguna proporcionalidad entre lo que producís y recibís como provincia, y esa proporcionalidad no existe”.

En ese sentido, Kicillof apuntó contra la oposición: “Yo les pregunto…Los que quieren dividir la provincia, ¿va a aumentar la coparticipación que reciba? Cada una de esas áreas, de esos miembros separados de la provincia, ¿Qué coparticipación van a recibir? Porque si es la misma guita van a faltar los mismos recursos”.

“Son ideas brillantemente estúpidas que intentan no discutir el verdadero núcleo de la dificultad y es que hoy la provincia de Buenos Aires, con los recursos que recibe de la coparticipación no le alcanza”.