Edgardo Kueider: de qué partido político es

¿De qué partido político es Edgardo Kueider?

El senador entrerriano Edgardo Kueider quedó en el centro del escándalo al ser detenido en Paraguay por intentar cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar. De qué partido político es el legislador acusado de "contrabando y lavado de activos" por la Justicia paraguaya.

Edgardo Kueider fue elegido en 2021 en representación del kirchnerismo, pero abandonó las filas de Unión por la Patria en 2022 y conformó el bloque Unidad Federal, presidido por Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba) que integraba el interbloque "Las Provincias Unidas", compuesto por la mayoría de senadores vinculados al peronismo no kirchnerista y considerados "dialoguistas" por el gobierno de Javier Milei.

Enemistado con el kirchnerismo, Kueider no tardó mucho en sumarse a los senadores peronistas que votan a favor del oficialismo, a pesar de que el presidente Javier Milei busque despegarse del legislador. Durante el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal decidió acompañar a La Libertad Avanza (LLA) con su voto positivo para que salieran los proyectos. "Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo", había dicho Kueider tras dar su apoyo clave para que se apruebe la Ley Bases.

Incluso, fue designado por la vicepresidenta Victoria Villarruel como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ámbito por donde pasan cuestiones claves como, por ejemplo, el proyecto de reforma electoral y el de Ficha Limpia.

La propia ex presidenta Cristina Kirchner salió a recordar el vínculo del senador con LLA con un breve posteo en su cuenta de X que tituló “Democracia tarifada”. "Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei y al que Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación. Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país”, lanzó la ex mandataria y decidió ironizar: “Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”.

El Presidente no dudó en salir al cruce para intentar despegarse del senador había llegado a su banca por el peronismo de Entre Ríos acusado de contrabando. "Todo tuyo. Fin", publicó Milei en X donde mencionó a la líder del Partido Justicialista (PJ) y adjuntó la imagen de boletas. Ante lo que Cristina Kirchner le respondió:"Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases querido Javier. Te gusta el durazno pero no te bancás la pelusa. Besis”.

Y es que, como reveló el director nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay, Óscar Orué, fue el propio Kueider quien se identificó ante los efectivos que lo detuvieron como un senador "aliado del Gobierno". "No actuó de forma prepotente, fue muy respetuoso con los funcionarios. Simplemente dijo que iba a tener problemas si se daba a conocer el hecho. Ante una situación así no podemos dejarlo pasar", afirmó Orué en declaraciones a Radio 10 sobre el comportamiento de Kueider al ser detenido.