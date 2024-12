"No a Menem": la diputada riojana Pedrali cuestionó la reelección del libertario como presidente de la Cámara de Diputados

Tras la reelección del diputado libertario Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación el miércoles al mediodía, que lo deja con la conducción del recinto un año más, puntualmente hasta el 9 de diciembre del 2025, funcionarios de la oposición provincial, como de La Rioja, manifestaron su preocupación por la designación del riojano al considerar que su desempeño no fue bueno y tuvo muchos errores que perjudicaron de forma directa a la sociedad.

En esa línea, la diputada nacional por La Rioja de Unión por la Patria, Gabriela Pedrali, se comunicó con El Destape 1070 y aseguró que se trata de "un presidente que no ha hecho nada por la provincia ni presentó un solo proyecto a favor de La Rioja". "Él como presidente de la Cámara de Diputados, representante de La Rioja, hizo todo lo posible para que la deuda que tiene Nación con la provincia se invisibilice", agregó en relación a la deuda de más de 320 millones de dólares.

Por otra parte, manifestó en su cuenta personal de X (ex Twitter) "NO A MENEM", y detalló que desde su espacio no avalan "la reelección de Martín Menem como Presidente de la Cámara". "A lo largo de este año fueron innumerables los gravísimos errores institucionales cometidos, perjudicando con sus decisiones a las grandes mayorías y a los intereses de la Patria", enfatizó la funcionaria.

Asimismo, remarcó hubo una "nula defensa al Pueblo de La Rioja, desconociendo la deuda que Nación mantiene con la provincia", y concluyó: "¿Para qué quiere ser Presidente de la Cámara? Tal vez para la construcción de su proyecto político personal desde Buenos Aires".

Los reclamos de la oposición durante la reelección de Menem

El riojano asumió destancando la "austeridad" y el "principio de igualdad" primaron en su gestión. Si bien su elección no tuvo mayores incovenientes, tuvo que escuchar la disconformidad que los bloques de la oposición tenían para con sus doce meses en la presidencia de la Cámara.

A ver la elección de Menem fueron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el vocero Presidencial, Manuel Adorni, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem y el apoderado de LLA en la campaña, Santiago Viola. También asistieron varios militantes del mileismo, facilmente identificables por que los varones - que eran mayoría- vestían traje y corbata.

Pese a algunas ausencias, el oficialismo no tuvo problemas con el quórum. Menem fue reelecto con el voto de todos los bloques, a excepción de Unión por la Patria, que se abstuvo, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), que votó en contra. Los dos integrantes de la bancada de Por Santa Cruz no asistieron a la sesión.

Antes de la elección de Menem, los jefes de bloque hicieron uso de la palabra y allí le pasaron facturas al titular de la bancada. Germán Martínez de Unión por la Patria enumeró falencias del riojano como titular de la Cámara, entre las que se incluyó la habilitación del vehículo para que diputados de La Libertad Avanza para visitar a represores condenados de la última dictadura cívico militar al penal de Ezeiza.

El titular de la bancada peronista también le cuestionó a Menem no haber defendido al Cuerpo ante los reiterados insultos del presidente Javier Milei a los diputados y la Cámara que denomina "nido de ratas".

Por su parte, Rodrigo De Loredo (Unión Cívica Radical), Pablo Juliano (Democracia para Siempre) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) le reclamaron a Menem por la ausencia de un presupuesto para este año. El cordobés también le recordó que todavía no están designados los representantes de la Cámara baja para la Auditoría General de la Nación, para que los boinas blancas tienen listo a Mario Negri. Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, reclamó la ausencia de una fórmula previsional.