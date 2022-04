Kicillof, al FMI: "No sé si dominan el español, pero en PBA no hay ajuste"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la inflación que azota al país y dijo que “que está muy bien que el gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también, porque en el conurbano no da más la situación social”.

Axel Kicillof volvió a referirse al acuerdo del gobierno nacional con el FMI por la deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri y afirmó: “Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la PBA no puede haber ajuste”.

“Está muy bien que el gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también, porque en el conurbano no da más la situación social”, destacó. “La escuchaba a Kristalina Georgieva decir que puede haber ‘una gran crisis alimentaria’, llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que genere los problemas sociales que obviamente trae”, recordó en C5N.

En tanto dijo que “hemos tenido una recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia. Leía hoy una nota en el diario que decía que ‘fue un rebote’. No, la economía cayó nueve y creció diez puntos, cuando una pelota rebota, rebota más bajo de lo que venía de arriba. En la mayoría de los países del mundo la recuperación estuvo por abajo de los números de pandemia”.

En ese sentido, Kicillof señalo que “estamos arriba, mejoraron algunos indicadores, pobreza, el último indicador del empleo. Pero, bueno, falta la distribución, faltan los ingresos, faltan los salarios. Eso implica que los precios dejen de subir. Hoy multaron a una proveedora de alimentos, bueno, evidentemente hoy con los precios de guerra que hay para el mundo, para algunos hay un negocio bárbaro”.

“El problema es que si esos precios de guerra los cobramos en Arrecifes o en la provincia pueden generar una rentabilidad inmensa, que no tiene que ver ni con el esfuerzo ni con la inversión, sino con una guerra en Europa. No hay un derecho específico que se asocie a una situación económica, sino a una eventualidad, y no solo alguno se va a enriquecer mucho, sino que otros se van a empobrecer mucho, y no lo podemos permitir como gobierno”, ratificó Kicillof.

“Los muchachos del FMI no sé si el español lo dominan, pero en la Provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta, en situaciones muy extremas y venimos de una pandemia muy grave. Así que ahora necesitamos seguir recuperándonos”, dijo Kicillof.

Respecto de la posibilidad de realizar una suba salarial por decreto, el Gobernador explicó: “Durante los cuatro años de Macri y Vidal los salarios privados cayeron 20% y los estatales más. Es como si hubiera más o menos dos meses donde no cobras nada; es mucha pérdida. Nosotros vinimos a recuperar esos salarios pero nos agarró esta situación de pandemia que agarró al planeta entero, con caída de ingresos, pérdidas en lo distributivo. Ahora después de la pandemia había que iniciar un proceso de rápida recuperación. Están creciendo algunas variables económicas, falta lo distributivo, falta mejorar los ingresos. Sobre eso sobreviene una guerra que desacomoda los precios internacionales”.

“Hoy imperiosamente no tenemos que dejar que eso afecte los ingresos en términos reales. Todas las medidas son buenas, desde el punto de vista de limitar la subida de los precios y recuperar los ingresos si se escapan los precios también”, agregó Kicillof.