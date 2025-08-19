El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, respondió a los anuncios del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger sobre la habilitación de bitrenes en la red vial nacional. “Lo que faltaba: camiones con más toneladas en rutas que Nación tiene completamente abandonadas. Pone en riesgo la vida”, afirmó el funcionario massista.

La explicación de Sturzenegger

El ministro de Javier Milei comunicó en su cuenta X que, mediante la resolución 1196/25, “liberamos” la circulación de bitrenes en todo el país. Ello significa que se “habilita la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) por casi la totalidad de la red vial nacional. El cambio permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según explicó, “hasta ahora, los bitrenes de mayor porte solo podían circular por tramos muy específicos, inconexos y que cubrían apenas un tercio del total de las rutas nacionales. Con la normativa anterior, un bitren de más de 25,5 metros que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias, ¡ni haciendo todos los desvíos posibles! Se pedía, además un permiso para circular -¡por camión!- que, en condiciones ‘normales’, demoraba meses en aprobarse. La justificación de la restricción era que había rotondas o segmentos donde los bitrenes, por tamaño, no logran circular”.

Al respecto, Marinucci dijo que “una vez más, Sturzenegger toma una medida que atenta contra la seguridad vial para facilitar el negocio de unos pocos. Esto pone en riesgo a quienes circulan por las rutas de nuestro país”. El titular de Transporte bonaerense advirtió que “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los bitrenes no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado. Solo con estos elementos alcanza para dimensionar el peligro que implica esta resolución”.

Marinucci también cuestionó el desinterés del Gobierno nacional por el mantenimiento de la infraestructura vial: “El mismo Gobierno que hace bandera del deterioro del Estado lleva casi dos años sin realizar obras de mantenimiento en gran parte de la red nacional. Es una bomba a punto de estallar”, sostuvo.