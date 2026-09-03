Procesaron a tres personas por las amenazas a Julia Mengolini

La Justicia Federal dictó este jueves el procesamiento de tres personas investigadas por las amenazas contra la periodista Julia Mengolini, en una causa iniciada en julio de 2025. El juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal N° 7, consideró probado que los mensajes enviados a la comunicadora a través de Instagram tenían contenido amenazante, violento y discriminatorio.

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La resolución judicial dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de las tres personas investigadas, a quienes considera responsables de los hechos denunciados por Mengolini. Uno de los puntos centrales del fallo es la valoración que hizo el juzgado sobre los mensajes enviados a la periodista mediante la red social Instagram. La resolución sostiene de manera expresa que "se tiene por probado que los mensajes -cuyo contenido consiste en expresiones amenazantes, violentas y discriminatorias- fueron enviados a la periodista y comunicadora Julia Mengolini, a través del sistema de mensajería privada de la red social Instagram". De esta manera, la Justicia consideró acreditada la existencia de las amenazas y avanzó en la determinación de responsabilidades individuales dentro de la investigación.

Además del procesamiento, Casanello estableció una serie de medidas restrictivas para las tres personas involucradas. Entre ellas, se encuentra la prohibición de salir del país sin autorización judicial, así como la obligación de informar cualquier modificación de domicilio al Tribunal. Los acusados también deberán comunicar cualquier ausencia de su lugar de residencia que se extienda por más de 48 horas.

Entre las medidas ordenadas por el Juzgado Federal N° 7 también figura una prohibición de acercamiento a Julia Mengolini y a su grupo familiar. La restricción alcanza los lugares de residencia, trabajo, estudio y esparcimiento de la periodista, además de aquellos sitios a los que concurra habitualmente.

El fallo también ordenó trabar un embargo sobre los bienes de cada una de las tres personas procesadas por hasta $49.735.721,40. Según la resolución, la medida fue dispuesta en función de una eventual indemnización civil y de las costas que demande el proceso judicial.

Grabois destacó el avance y apuntó contra otros responsables

Juan Grabois, quien interviene como abogado de Julia Mengolini y patrocinó la denuncia desde el inicio de la causa, celebró el procesamiento de las tres personas a través de sus redes sociales. "En un fallo categórico la justicia procesó a tres libertarios por las amenazas a Julia Mengolini", afirmó Grabois, quien además sostuvo que el avance judicial debería extenderse hacia otros actores.

"Ahora vamos por los responsables políticos, instigadores y financistas. Vamos por el femicida Cerimedo, su pandilla libertaria y los de arriba. El miedo se contagia, el coraje también", expresó.