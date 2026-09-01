El PRO tienta a La Libertad Avanza con una fórmula conjunta en la Ciudad pero los libertarios resisten

El PRO aceleró las definiciones en la Capital y envió una señal directa a la Casa Rosada. Para Fernando de Andreis, integrante de la mesa chica de Mauricio Macri, no es descabellado pensar que el macrismo y La Libertad Avanza puedan llegar a un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires con un candidato definido por el partido amarillo para encabezar y una fórmula compartida con los violetas. De este modo, el partido nacional avaló la postura que viene mostrando Jorge Macri, uno de los que ya viene tendiendo puentes con el Ejecutivo nacional. Desde el espacio que comanda Pilar Ramírez no hubo una respuesta a una interpretación que describieron como a título personal.

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Cerca de Ramírez remarcaron las palabras que la legisladora expuso en un momento de negociaciones a cielo abierto: “Es un año de gestión, el año de candidaturas será el que viene”. Por eso se interpretó que lo de De Andreis se trató de una apreciación individual que corre por cuenta suya, no compartida por el espacio libertario que trabaja en tener un candidato propio.

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El legislador libertario bullrichista, Juan Pablo Arenaza, advirtió hace algunos días en Infobae que La Libertad Avanza se está preparando para gobernar la Ciudad y remarcó que en sus caminatas por la Ciudad le cuesta encontrar votos para Jorge Macri. Puso el ejemplo de unas vecinas de Las Cañitas, núcleo del voto PRO, “muy desencantadas” por la situación de sus barrios. Él anotó a Ramírez y a Patricia Bullrich como potenciales nombres que podrían aportar, aunque destacó que a la senadora le gustaría un cargo nacional.

Sin embargo, dentro de LLA se escuchan voces disidentes al planteo de De Andreis. Ya le recomendaron a Ramírez que no agarre una vicejefatura de Gobierno de Jorge Macri y le sugirieron que sería mucho más conveniente un acuerdo más light: meter muchos legisladores para tener control del parlamento porteño y tal vez algún área de gestión en la administración capitalina.

Por lo pronto, Pilar Ramírez sigue sumando kilómetros en la Ciudad y fotos con las primeras líneas del gobierno nacional: ya caminaron junto a ella Bullrich, Federico Sturzenegger y recientemente Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli. La senadora no está tentada de jugar en la Ciudad, aunque nunca haya que descartarla.

Esta semana Bullrich se dedicará exclusivamente a la actividad en el Senado, con la reforma electoral en el horizonte. Según anticipó la propia jefa del bloque violeta en la Cámara Alta, en septiembre comenzarán las reuniones en comisiones y dejar la eliminación de las PASO para una instancia posterior del debate. Se anotan en la agenda la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II, ley de Salud Mental o Súper RIGI.