Virginia Bouvet será la nueva secretaria General de los metrodelegados. La lista Colorada Violeta que lideraba se impuso en las elecciones de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP),

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De esta manera, Bouvet se transformó en la primera mujer que comanda el gremio, que lideró hasta su muerte Roberto “Beto” Pianelli. En los comicios, la lista Violeta obtuvo haber obtenido 698 votos, según reportó Noticias Argentinas.

En segundo lugar quedó la Lista Verde, encabezada por Néstor Segovia y Paula Perissé, con 443 votos. La Bordó Azul, que tuvo como candidato a Claudio Dellecarbonara, logró 264 votos, el 18,79%; a la vez que la diferencia entre las dos primeras listas fue de 255 votos.

Según lo informado, en los comicios que se desarrollaron en el propio sindicato, cuya sede central se encuentra en Carlos Calvo 2363, en el barrio porteño de San Cristóbal, Bouvet se impuso en la A, con 182 votos; en la D, con 156; y en la E, con 147; mientras que la Verde de Segovia lideró en la C, donde consiguió 102 votos, y en la H, con 52. En tanto, La Bordó Azul de Dellecarbonara obtuvo su único triunfo en la B, con 104 votos.

Por su parte, el cambio de mandato se realizará hacia fines de marzo de 2027, aunque todavía no se informó una fecha puntual.

La elección fue la primera tras el fallecimiento de Pianelli, quien compartió durante años la conducción con Segovia. El cierre de listas había confirmado la ruptura de ese espacio, con Bouvet y Segovia por caminos separados.