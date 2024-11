Sin acuerdo con la oposición, se empantana el Presupuesto 2025 para el Gobierno

A un día de que cierre el plazo para emitir dictamen, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, informó en conferencia de prensa la suspensión de la reunión que estaba prevista para esta tarde para avanzar en el dictamen de la ley enviada al Congreso por el presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre. "Tras dos meses de intenso trabajo en la Comisión (...) no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero", dijo el legislador nacional que, también, reconoció que el Gobierno analiza la posibilidad de llamar a sesiones extraordinarias en caso de que oficialismo y oposición no lleguen un acuerdo. Desde Unión por la Patria denunciaron que se trata de un plan para no tener la ley y "desfinanciar a las provincias".

El legislador nacional remarcó que desde que la iniciativa entró a la Cámara baja, las y los diputados recibieron a "siete funcionarios del Poder Ejecutivo" y tuvieron "más de 30 horas de reuniones de trabajo", que no rindieron frutos.

Según dijo en conferencia de prensa, la intención de contar con un presupuesto cuyo eje es el "déficit cero" -tal como está establecido en el artículo 1 de la iniciativa que buscaba debatirse en el Congreso- apunta a la idea de "hacer de la Argentina el país más libre del mundo", para lo que explicó que, supuestamente, "eso supone que cada argentino pueda disponer del fruto de su esfuerzo sin la pata opresora del Estado".

"Ese primer artículo pasó a decir 'déficit cero' porque el 'déficit cero' es clave para que desaparezca el fenómeno de la inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario hija del financiamiento monetario del déficit fiscal", explicó y señaló que "déficit cero es emisión cero y con emisión cero no hay inflación", que es el "peor impuesto que hay para cualquier argentino, los pobres y las Pymes". También, aclaró que trabajan para "conseguir consensos necesarios para tener presupuesto 2025".

Por otro parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, dijo ante la prensa que en realidad lo que busca el Gobierno es "no tener presupuesto" en el próximo año. A su entender, no contar con el monto de dinero correspondiente según lo dispuesto por el Congreso serviría para "tener una enorme discrecionalidad en materia presupuestaria y tener vigente el DNU 846/2024, que es el que le permite hacer lo que quiera con la deuda externa, incluso yendo en contra del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera respecto a los plazos, montos e intereses de la deuda que dice que dos de estas tres condiciones tienen que ser favorables para la Argentina".

A continuación, explicó que "sin ley de repuesto no hay plata para las provincias", algo que dijo quedó demostrado a lo largo de este año, en el que el Gobierno nacional decidió recortar el presupuesto en todo el ámbito público y nacional. Esta situación fue catalogada por Martínez como de "extrema gravedad institucional".