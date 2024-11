Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este martes 19 de noviembre

Con los tiempos de ordinarias ya casi vencidos, el oficialismo convocó para este martes a reunión de comisión para emitir dictamen del Presupuesto 2025. Pero permanecían las dudas acerca de que pudiera reunir los votos necesarios porque los gobernadores no conseguían que el presidente Javier Milei y ministro de Economía, Luis Caputo, atendieran sus reclamos y amenazaban con emitir un proyecto propio. El cruce de mensajes seguía hasta último momento -Milei y Caputo estuvieron en la reunión del G20, en Brasil- y no había certezas. En la Casa Rosada ya adelantaron que si no había consenso no tienen inconvenientes en volver a administrar con un presupuesto prorrogado, con lo que el Presidente contaría con mayores atribuciones para mover partidas a su gusto.