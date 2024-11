Con un Milei díscolo e incómodo, el G20 de Lula le envió un mensaje a Trump

Aún queda un segundo día de cumbre presidencial y reuniones bilaterales en Río de Janeiro, pero la conclusión de este G20 liderado por Luiz Inácio Lula da Silva ya es clara. Muy a pesar de Javier Milei y sus disidencias, las principales potencias del mundo le dejaron un mensaje a Donald Trump a dos semanas de que vuelva al poder en Estados Unidos y demuestre si está dispuesto a cumplir con todas sus promesas de campaña: pidieron luchar contra la pobreza con políticas públicas sociales -como un impuestos a los ultraricos-, reconocer y contrarrestar el cambio climático, impulsar un desarrollo inclusivo que tenga en cuenta las asimetrías de género y a los inmigrantes, fomentar el comercio internacional, reglamentar las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial, y priorizar siempre el diálogo y el multilateralismo como una forma de resolver conflictos y alcanzar la paz.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Milei, entre molesto y pragmático

El primer día de la cumbre estuvo marcado por la resistencia de Milei. Primero el frío saludo entre el libertario y el anfitrión brasileño -en el que los dos buscaron hacer evidente su poca simpatía-, luego las versiones de cruces de varios mandatarios de la región en el debate a puertas cerradas luego que el argentino propusiera como solución a la pobreza "correr al Estado" y, finalmente, el comunicado que emitió la Casa Rosada, en el que informó que "por primera vez desde que es parte el Gobierno Nacional firmó la declaración de presidentes disociándose parcialmente de todo el contenido vinculado a la Agenda 2030".

Sin embargo, el que rió último fue Lula. Poco después, se publicó la Declaración de los Líderes del G20 sin ninguna mención a las disidencias de Milei y su Gobierno. El texto, que recoge la agenda de desarrollo "inclusivo" y "sustentable" que rechazó con tanto énfasis el gobierno argentino hace solo unos meses en la ONU, no incluye los argumentos de Milei ni su oposición. Todo su repudio y sus argumentos libertarios quedaron encapsulados en un comunicado nacional que no tuvo rebote en el resto del mundo.

Lo mismo había sucedido unas horas antes con el lanzamiento oficial de la iniciativa estrella de Lula en este año como presidente pro témpore del G20: la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza para proponer, coordinar, financiar y ejecutar políticas públicas que distribuyan recursos directamente a los sectores más vulnerables de cada país. La Argentina aparece -sin asteriscos o aclaraciones- entre los 82 Estados que adhirieron a ella, pese a que luego el gobierno libertario aseguró en su comunicado: "Cada vez que se intentó combatir el hambre y la pobreza con medidas que incrementaban la presencia del Estado en la economía, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital, además de millones de muertes de vidas humanas."

"En el combate contra estos flagelos, el presidente Javier Milei tiene una posición clara: si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en correr al Estado del medio," agregó. Pero firmó y adhirió a la Alianza encabezada por Lula. Una Alianza que tiene un único objetivo: combatir la pobreza y el hambre a través de políticas públicas.

"Milei se hizo el duro, pero parece que los mandan son otros porque el acuerdo energético terminó siendo más importante", explicó, en diálogo con El Destape el profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Javier Vadell. El acuerdo al que se refiere es el Memorando de Entendimiento que el ministro de Economía Luis Caputo firmó en paralelo a la cumbre con su par de Minas y Energía brasileño, Alexandre Silveira, para exportar gas de Vaca Muerta.

El acuerdo -que fue anunciado con bombos y platillos por Silveira como "gas más barato para Brasil" pero pasó desapercibido entre los anuncios de ayer del Gobierno argentino- apunta a alcanzar un tercio de lo que produzca Vaca Muerta en 2030 e, incluso, incluiría la extensión del tendido del gasoducto. Para Milei significaría divisas y que alguien más se haga cargo de esa obra pública estratégica; para Brasil, es una vía para garantizar la reindustrialización de su país -un interés clave para el vicepresidente de Lula, el paulista Gerardo Alckmin, tras el proceso de primarización de la economía del bolsonarismo- sin depender del gas estadounidense, su proveedor actual que podría complicarse con la vuelta de Trump.

"A pesar de las diferencias políticas, lo importante es que prevalezca el pragmatismo", celebró Silveira en la conferencia de prensa en Brasilia en la que anunció la firma del acuerdo, mientras desde Buenos Aires, el gobierno de Milei publicaba su comunicado libertario contra el documento final del G20.

Un mensaje para el mundo convulsionado que se viene

El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, no fue protagonista ni mucho menos de la cumbre del G20. Como ya había quedado demostrado en Lima durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del fin de semana, la figura del demócrata ya no es ni la de un pato cojo. Se parece más a la de un extra. Sin embargo, en medio de un contexto internacional marcado por la incertidumbre de un giro dramático en la política estadounidense, la reunión de los mandatarios más poderes del mundo tuvo un receptor claro: su sucesor, Trump.

Los dos grandes logros del lunes de Lula -la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, y la Declaración de los Líderes del G20- chocan de frente no solo con lo que piensa Milei, sino principalmente con lo que prometió Trump para Estados Unidos y el mundo durante los próximos cuatro años.

"Hay tres grandes liberalismos: 1. el financiero y monetario; 2. el comercial, y 3. el de la izquierda progresista o lo que en Estados Unidos ahora se conoce como la cultura woke. El trumpismo ataca principalmente al liberalismo comercial y a la cultura woke, los dos que estuvieron muy presentes en este G20. En cambio, Trump defiende el liberalismo financiero porque ese es el fuerte de la hegemonía estadounidense hoy", explicó Vadell y recordó que China hace tiempo que avanza y se impone en el frente comercial, por ejemplo a través de su iniciativa de la Ruta de la Seda, que el fin de semana se anotó una victoria con la inauguración de un mega puerto en Perú, que acortará 23 días y reducirá el 20% del costo del transporte marítimo de mercadería entre Asia y América del Sur.

Pero a diferencia de la cumbre de la APEC en Lima, el presidente chino Xi Jinping no fue el protagonista en el G20. El liderazgo, el impulso y la cara la puso Lula. "Brasil aprovechó el momento, la coyuntura", opinó Vadell en referencia a la transición de poder que se abrió hace dos semanas en Estados Unidos y que terminará el próximo 20 de enero con la asunción de Trump.

El académico no duda de que el pronóstico para la relación bilateral entre Brasilia y Washington no es bueno: "Se viene una venganza contra Brasil en cualquier momento. Elon Musk (que será ministro del Gobierno) ya demostró que con X puede articular a la derecha brasileña, que es muy fuerte en el país, pese a que los números económicos son buenos para los brasileños." "Lula puede subir el perfil, pero no creo que provoque a Estados Unidos", continuó Vadell, mientras en Brasilia el anfitrión del G20 se comprometía a mantener su pragmatismo con el próximo gobierno estadounidense como lo hizo con gestiones anteriores, republicanas y demócratas.

¿Trump empujará a Lula a los brazos de China?

En campaña, además de impulsar una agenda social ultraconservadora, racista y misógina, Trump prometió imponer altos aranceles a todos los productos chinos, también amenazó con una sanción similar a México y a todos aquellos Gobiernos que no acepten su visión maniquea del mundo, especialmente frente a quien ve cómo el principal rival de Estados Unidos: Beijing.

Hasta ahora, Brasil evitó adherir a la Ruta de la Seda, el principal proyecto comercial de China para expandir su influencia en los cinco continentes y que ya incluye en la región a Argentina y, ahora, al puerto peruano inaugurado este fin de semana pasado. Mientras está claro por qué gobiernos de derecha como el de Michel Temer o Jair Bolsonaro no quisieron sumarse a la iniciativa china, la negativa de Lula -según Vadell- podría tener más que ver con la buena sintonía con Biden, quien lo apoyó decididamente al principio de su tercer mandato, cuando el bolsonarismo intentó hacerle un golpe de Estado.

Esto podría cambiar con el triunfo de Trump y el Gobierno chino, aliado en los Brics, parece tenerlo bien claro. En la víspera de la cumbre del lunes, el presidente Xi publicó una columna en la prensa brasileña en la que se comprometió a "promover continuamente y reforzar la sinergia entre la Iniciativa de la Ruta de la Seda y las estrategias de desarrollo de Brasil". El mandatario usó la palabra "sinergia", la misma que había utilizado el principal asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, hace un tiempo para explicar la posición de su país.

"Hace poco estuve en China y allá están muy interesados en estrechar el vínculo con Brasil", destacó Vadell y dejó abierta la posibilidad de un cambio de posición en Brasilia. Para el académico, la vuelta de Trump -y con él la asunción del senador Marco Rubio como secretario de Estado- podría significar la implementación de "una doctrina Monroe más rígida", en referencia a la histórica política estadounidense que ve a América Latina simplemente como su patio trasero. "Va a endurecer su posición frente a Venezuela y Cuba, pero también va a intentar abortar cualquier iniciativa de desarrollo económico autónomo de los países de la región", opinó.

Pero 2025 no es 2017, cuando Trump asumió su primera Presidencia y comenzó a forjar su primera guerra comercial internacional. "No va a poder evitar los vínculos de los países con China. Mirá a Perú, es un gobierno de derecha y ahora tiene el megapuerto. Es inevitable. El problema no es esto, sino definir cómo será nuestro desarrollo en América Latina. Estados Unidos va a querer forzar un liberalismo periférico, en el que no esté permitido desarrollar sectores estratégicos con o sin ayuda de China. China, en tanto, solo va a querer hacer negocios. La decisión va a depender únicamente de nosotros. En Brasil, creo yo, el modelo de desarrollo de Lula molesta y, por lo tanto, peligra", concluyó Vadell.