Presentaron en La Plata una guía para acompañar a comunidades educativas y familias tras una muerte por suicidio

En la Casita de los Pibes, ubicada en Villa Elvira, La Plata, se presentó una Guía de Posvención destinada a acompañar a familiares, amigos, docentes y compañeros después de una muerte por suicidio, con especial atención a las comunidades educativas. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Mayra Mendoza.

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La guía propone orientaciones para que las instituciones puedan abordar las situaciones posteriores a una muerte por suicidio, organizar las intervenciones y acompañar a las personas afectadas. Si bien está pensada inicialmente para las escuelas, también contempla su utilización en otros espacios comunitarios.

Durante la presentación, Mendoza explicó que el material busca ofrecer herramientas a quienes tienen responsabilidades de acompañamiento de niños, niñas y adolescentes: "Es un tema transversal a toda la comunidad. Pero como entendemos a la escuela y a la institución escolar como el ordenador social, un pilar que ordena nuestra sociedad".

Qué contempla la posvención

Según la diputada, lo primero que se debe hacer es darle herramientas a quienes son esas referencias para los jóvenes de escuelas primarias y de secundarias, que son "los trabajadores de la educación". Por ello, detalló que se pensó "en principio para el ámbito escolar, pero por supuesto es una guía para todos los espacios comunitarios. Que nos permite de a poquito ir conociendo, ir nombrando estas situaciones e ir sabiendo cómo actuar, cómo hacemos para acompañar, cómo hacemos para abrazar".

En ese marco, se presentó un proyecto de ley para establecer la capacitación periódica y continua en “Posvención del Suicidio y Abordaje Integral del Duelo en la Comunidad Educativa”. La iniciativa alcanza al personal docente y no docente, así como a los equipos directivos de establecimientos públicos y privados de todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense.

Un programa clave para la salud mental

Catalina Barría Bórquez, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida y del Programa de Salud Mental del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República de Uruguay, explicó que la posvención comprende las acciones posteriores a una muerte por suicidio destinadas a acompañar a los afectados y reducir su impacto. Durante la presentación en el ámbito educativo, destacó que abordar esta problemática dolorosa sin quedar inmóviles permite articular la investigación, la comunidad y las políticas públicas para prevenir nuevas situaciones.

Por su parte, la directora del área de Asistencia a la Víctima del Municipio de Quilmes, Camila Giordano, aclaró que la guía presentada no funciona como una receta única, sino como un esquema de criterios para ordenar las intervenciones escolares frente a hechos que suelen paralizar a las instituciones. En ese sentido, precisó que el documento persigue dos objetivos fundamentales: brindar herramientas para poder nombrar el suicidio y así empezar a elaborarlo, y proponer una organización dinámica con cuidados específicos para el corto, mediano y largo plazo.

La jornada también incluyó un repaso sobre otras iniciativas legislativas vinculadas a la salud mental, entre las que se destaca un proyecto para instalar de manera obligatoria cartelería visible con líneas gratuitas de atención y contención psicológica en pasos a nivel y zonas operativas ferroviarias de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se analizó la situación epidemiológica en La Plata, donde los suicidios representan la principal causa de muerte violenta, con especial incidencia en varones de entre 18 y 29 años.

Del encuentro participaron la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, junto a los diputados provinciales Marga Recalde y Ariel Archanco, integrantes de la comunidad educativa y equipos especializados en salud mental. También asistieron funcionarios del Municipio de Quilmes, como las secretarias de Salud y de Niñez y Desarrollo Social, Natalia Napoli y Florencia Di Tullio; el secretario de Seguridad, Gaspar De Stefano; y la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra.