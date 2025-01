Belliboni quedó al borde del juicio y criticó a Casación: "No hemos podido presentar absolutamente nada"

El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni cuestionó el proceso judicial mediante el cual quedó al borde del juicio oral, después de que la Cámara de Casación rechazara los recursos que presentó su defensa para intentar evitar el juicio. "No hemos podido presentar absolutamente nada", cuestionó el dirigente social.

"Lo que rechazaron fueron los recursos en los que apelábamos medidas que ya había tomado el juez de medida instancia, que es (Sebastián) Casanello", explicó Belliboni en diálogo con AM 750, medio en el que agregó: "Estamos haciendo un reclamo de que no se puede llevar a juicio".

El dirigente del Polo Obrero aseguró que hay "falta de garantías" en la causa en la que se lo acusa de presunta administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión. Según explicó, lo que pidieron fue "presentar testigos" y otras pruebas. "Por ejemplo queremos que se abra la cámara en el local central cuando entró la Policía y cinco minutos después entraron los testigos. Eso no nos dejaron ponerlo como prueba".

"Lo que hace Casación ahora es decirnos que vayamos al juicio y que ahí probemos", contó Belliboni. "Ni siquiera se pronuncia sobre las apelaciones que hemos hecho", añadió.

En la misma línea, insistió: "Mientras tanto parece que casación le diera la razón al juez de primera instancia, cuando no es así. No se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión que es, por ejemplo, si ha habido negación del derecho de defensa o no".

Kueider insiste en que le devuelvan la banca: el pedido que le hizo a la justicia

En diciembre, el Senado nacional expulsó a Edgardo Kueider, legislador aliado al presidente Javier Milei, luego de que se lo detuviera en la frontera con Paraguay con una cifra de dinero que no pudo declarar. El ahora ex senador sostuvo que fue injusta su remoción de la Cámara alta. En ese marco, la defensa de Kueider confirmó que elevó un pedido a la justicia para que se le devuelva la banca.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape el pedido realizado por Kueider. La solicitud realizada por la defensa del entrerriano fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. “El caso posee suma gravedad para la Nación y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional”, argumentó el texto.

El pedido de Kueider es para que su restitución se trate durante el período de receso de la justicia en verano. "Esta petición fue reiterada suficientes veces como para que la Excma. Cámara de Feria considere que esta parte fue debidamente diligente con miras a lograr una resolución del caso durante el periodo normal de actividad judicial”, señaló.