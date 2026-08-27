El conductor Alejandro Fantino volvió a encender la polémica sobre la falta de empleo en la Argentina de Javier Milei y cuestionó con dureza la postura de los sectores vinculados a la izquierda y al progresismo frente a la cultura laboral. El comunicador amigo del presidente utilizó anécdotas de su propia infancia y adolescencia en su pueblo natal para argumentar a favor de realizar tareas adicionales cuando se busca una mejora económica.

Fantino detalló diversas labores que realizó desde muy joven para poder solventar sus propios gastos y costearse viajes educativos. El conductor relató cómo desde temprana edad asumió tareas de diferente tipo para generar ingresos.

"Desde vender botellas o vender cobre cuando tenía 16, 17 años para poderme pagar el viaje de estudios de la secundaria, o desde sacar lombrices y vender carnada para poderme pagar el viaje de séptimo grado en mi pueblo". A esos episodios sumó otra actividad que realizaba en su niñez: "O limpiar bolilleros con thinner cuando tenía 12, 13 años para ganar un mango y poder comprarme un chocolatín Jack, yo aprendí eso desde chiquitito".

A partir de esas vivencias, el conductor reivindicó el entorno en el que creció y la predisposición al trabajo para alcanzar metas: "Yo vengo de un pueblo, de una sociedad donde cualquiera labura un poco más si lo tiene y si puede y si tiene ganas o lo necesita para dar un saltito cualitativo en su vida".

La postura sobre el pluriempleo y el cruce con el progresismo

En su análisis sobre la realidad del empleo, Fantino marcó una distinción entre las condiciones generales ideales y la decisión individual de esforzarse para obtener mayores recursos. En ese sentido, reconoció que el escenario óptimo no debería obligar a la acumulación de ocupaciones, aunque defendió la búsqueda activa de ingresos.

"La realidad y lo ideal sería que no todos necesiten laburar en tres lugares. Pero si vos querés dar un salto y necesitás dar un salto y necesitás unos mangos más para dar ese salto, que fue lo que yo dije, porque eso fue lo que yo dije", explicó el conductor al aire.

Hacia el final de su intervención, Fantino apuntó de forma explícita contra los sectores de izquierda y el progresismo, vinculando sus críticas con el debate en torno a la jornada laboral. "Hay un tema clave: el síntoma de los zurdos del arco progresista es el trabajo. Tienen un quilombo, no les gusta laburar", concluyó de manera tajante.