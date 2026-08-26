La indignante frase de Alejandro Fantino para defender la crisis del gobierno de Milei: "¿Cuál es el problema?"

Alejandro Fantino volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre la crisis económica y laboral que atraviesa la Argentina. En su programa Neura, el conductor relativizó las dificultades que enfrentan miles de trabajadores para llegar a fin de mes y sostuvo que tener más de un empleo es una práctica habitual en otros países del mundo.

La indignante justificación de Fantino

Fantino arrancó su editorial haciendo referencia a experiencias personales de conocidos que viven en el exterior: "En la mayoría de los países que uno visita que lamentablemente los servicios cuestan. Me costó entender lo que me contaba Joaquín sobre la hija que vivía en Barcelona y no dormía con el aire prendido todas las noches".

Fantino sigue mostrándose muy mileista.

El conductor continuó bajando esa idea a la realidad económica local: "Te cuestan mantener la losa radiante, las cosas cuestan. Nada es gratis, te tenés que dar cuenta que no alcanza con un solo trabajo".

Para reforzar su argumento, Fantino recurrió a un informe que había visto sobre un argentino radicado en Estados Unidos: "El otro día veía un informe de un youtuber en el Mundial en donde le hizo una nota a un argentino que había llegado a Miami y era dueño de restaurant. Él le decía que tenía médicos meseros, que trabajaban de eso para hacer un extra y que hasta tenía un encargado que era ingeniero".

Médicos trabajando como meseros

El tramo más resonante de su editorial llegó cuando comparó esa realidad con las críticas que recibe la situación laboral en Argentina: "Acá ves un médico que hace un extra y dicen que hicieron mierda el país porque tiene dos trabajos. En el mundo se tiene dos trabajos. En el mundo por ahí se vive mal, pero eso es ver el sol".

Las palabras del conductor generaron repercusión inmediata en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de minimizar el impacto real que tiene la pluriempleabilidad en un contexto de salarios que no logran cubrir la canasta básica. Fantino, que siempre se muestra como un gran defensor del Gobierno de Javier Milei, volvió en esta oportunidad a alinearse con un discurso que defiende la situación económica actual del país.