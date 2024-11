La Corte Suprema de Santa Fe destraba el conflicto entre los trabajadores judiciales y el Gobierno de Pullaro: "Normalizar el poder"

Rafael Gutiérrez se reunió con funcionarios del Gabinete de Pullaro para destrabar el conflicto con los trabajadores judiciales.

Ante la falta de respuesta del gobernador Maximiliano Pullaro por los pedidos desesperados de los trabajadores judiciales de Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia provincial intervino para destrabar un conflicto que viene desde la asunción del mandatario radical. El presidente del máximo tribunal santafesino, Rafael Gutiérrez, se reunió este martes con el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y llegaron a un punto de acuerdo donde el Ejecutivo se comprometió a suscribir los decretos pendientes antes de la finalización de noviembre y los empleados decidieron levantar "momentáneamente" las medidas de fuerza.

Durante varios meses, los tribunales santafesinos mantuvieron las alarmas encendidas: realizaron tres paros durante octubre, este mes comenzó de la misma manera y es la primera vez en 30 años que los empleados llevan adelante estas medidas drásticas. En diálogo con El Destape, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, Jorge Perlo, recordó que "las últimas luchas fuertes fueron en los 90", cuando hubo tres o cuatro semanas seguidas de medidas de fuerza hasta que en 1994 se sancionó la "Ley de Enganche", el mecanismo por el cual actualizan sus sueldos.

Si bien los empleados del sector confirmaron que iban a profundizar el plan de lucha at través de la realización de paros semanales hasta fin de año, la Corte desactivó la bomba que estaba por explotarle en la cara a Pullaro. A pesar de que los Judiciales "no se hacían muchas ilusiones" con el resultado que podría traer este encuentro, Gutiérrez logró que el Gobierno provincial pacte la firma de expedientes pendientes relacionados con el ingreso de personal, promoción y ascenso y la cobertura de vacantes: son unos 118 decretos paralizados por el Ejecutivo, que afectan a unos 535 trabajadores.

De esta manera, el secretario Perlo confirmó que, por el momento, los trabajadores levantarán "la medida de fuerza siguiendo el estado de alerta y movilización". Además, las partes coincidieron en respetar la política salarial del sector, en referencia a la ya mencionada “Ley de Enganche” por la que se rigen los tribunales de todo el territorio.

"Nosotros siempre quisimos dialogar, esperamos diez meses y ahora le damos el créditos que no se ganaron a la espera de que se cumpla", dijo a este medio el gremialista, quien detalló que los papeles "fueron enviados al Poder Ejecutivo en abril" y recién ahora podrían verse avances. Además, advirtió que si el Gobierno "vuelve a incumplir luego del plazo", los empleados judiciales volverán "a hacer las medidas de fuerza".

"Apelamos a la sensatez, a la cordura y a que el diálogo sea el camino para normalizar el Poder Judicial y en particular el respeto a su independencia, a la carrera judicial y al régimen salarial", sostuvo en un comunicado la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia.

Santa Fe: Pullaro obtuvo su reforma judicial y ya analiza los reemplazos para la nueva Corte Suprema

La importante incidencia del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, para destrabar el conflicto con los trabajadores se da en un contexto en el que el gobernador Pullaro busca "limpiarlo" de su puesto. La semana pasada, el mandatario radical obtuvo otra victoria en la Legislatura con la aprobación de la reforma judicial. Tras una intensa sesión, la Cámara de Diputados dio luz verde a la medida con 34 votos a favor, 12 en contra y una abstención, y elevó de seis a siete el número de miembros del máximo tribunal de Justicia.

Otros de los cambios principales que se establecieron es el tope de edad para ocupar el cargo, que se fijó en 75 años. La Constitución provincial manda como edad máxima los 65 años, pero por un caso extraordinario (del ex juez Casiano Iribarren), todos los que siguieron saltearon esa regla y continuaron ocupando sus sillas. Además, la reforma decreta la paridad de género entre sus miembros.

A pesar de la sanción, no tiene efecto retroactivo, con lo cual la disposición que establece que los integrantes de la Corte cesan automáticamente al cumplir los 75 años no corre para para los tres que superaron esa edad: Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y el propio Gutiérrez, quien dejó abierta por primera vez la posibilidad de dar un paso al costado. "Espero que la reforma sea para bien. La legislación es para futuro, no para atrás. Estoy pensando en la decisión. Me debo a mi gente del Poder Judicial", respondió a una consulta de la prensa en el marco del acto por el aniversario 451 de la fundación de Santa Fe realizado en Cayastá, donde compartió escenario con Pullaro.

Hasta el momento, renunciaron la única mujer, María Angélica Gastaldi, quien dejará su puesto en abril del 2025, y Mario Netri, que abandonará su cargo en el Poder Judicial a partir de diciembre de este año. De la actual composición de la Corte solo quedaría Daniel Erbetta, el único que no llegó a la edad límite.