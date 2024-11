Los trabajadores del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe siguen en pie de guerra contra el gobernador Maximiliano Pullaro, para que efectivice los nombramientos de empleados ingresantes y de aquellos que deben ascender, y advirtieron que seguirán las medidas de fuerza. El secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Juan Pablo Langella, aseguró que "no hay entendimiento y lo que más duele es que no hay diálogo" con el mandatario provincial.

Frente a la falta de respuesta, los tribunales santafesinos encendieron las alarmas: realizaron tres paros durante octubre, noviembre comenzó de la misma manera y es la primera vez en 30 años que los empleados llevan adelante estas medidas drásticas. En diálogo con El Destape, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe, Jorge Perlo, recordó que "las últimas luchas fuertes fueron en los 90", cuando hubo tres o cuatro semanas seguidas de medidas de fuerza hasta que en 1994 se sancionó la "Ley de Enganche", el mecanismo por el cual actualizan sus sueldos.

Este martes se realizará una reunión de comisión directiva provincial con los delegados y los pasos a seguir básicamente consistirán en "continuar el conflicto hasta tanto no se firmen los decretos”. Son unos 118 decretos paralizados por el Ejecutivo, que afectan a unos 535 trabajadores judiciales.

Los nombramientos eran uno de los reclamos del sindicato. El otro eran los retroactivos que finalmente el Gobierno saldó a principios de noviembre. “Estamos esperando, esto no se destraba. Nos coloca en una situación de conflicto que no queremos. El Gobernador se está equivocando y está llevando a un conflicto a todo el tribunal”, sostuvo Langella en diálogo con LT8.

En ese marco, afirmó que, "de acá a fin de año, todas las semanas habrá medidas de fuerza, no solo con paro sino con concentraciones en la puerta de tribunales y conferencias de prensa”. Según el dirigente, la situación se destraba cuando los reciban, encuentren diálogo, y firmen los nombramientos. “Hoy el Poder Judicial está atrapado en una hostilidad del Poder Ejecutivo y nosotros tenemos que defender lo que nos es propio. No podemos aceptar que se maltrate al empleado, no se le reconozcan las potestades constitucionales de la Corte y a los que rindieron e ingresaron hace tres años y todavía el gobernador pisa ese nombramiento”, planteó.

Pullaro logró la sanción de la reforma judicial para "limpiar" a los jueces de la Corte Suprema

Luego de la sanción que modificó el sistema previsional en septiembre y en medio del conflicto con el Poder Judicial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, obtuvo otra victoria en la Legislatura con la aprobación de la reforma judicial. Tras una intensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó la medida con 34 votos a favor, 12 en contra y una abstención, y elevó de seis a siete el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Otros de los cambios principales que se establecieron es el tope de edad para ocupar el cargo, que se fijó en 75 años. La Constitución provincial manda como edad máxima los 65 años, pero por un caso extraordinario (del ex juez Casiano Iribarren), todos los que siguieron saltearon esa regla y continuaron ocupando sus sillas. Además, decreta la paridad de género entre sus miembros.

La reforma no tiene efecto retroactivo, con lo cual la disposición que establece que los integrantes de la Corte cesan automáticamente al cumplir los 75 años no corre para para los tres que superaron esa edad: Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y el presidente del Máximo Tribunal, Rafael Gutiérrez, quien dejó abierta por primera vez la posibilidad de dar un paso al costado. "Espero que la reforma sea para bien. La legislación es para futuro, no para atrás. Estoy pensando en la decisión. Me debo a mi gente del Poder Judicial", respondió a una consulta de la prensa en el marco del acto por el aniversario 451 de la fundación de Santa Fe realizado en Cayastá.

Hasta el momento, renunciaron la única mujer, María Angélica Gastaldi, quien dejará su puesto en abril del 2025, y Mario Netri, que abandonará su cargo en el Poder Judicial a partir de diciembre de este año. De la actual composición de la Corte solo quedaría Daniel Erbetta, el único que no llegó a la edad límite.