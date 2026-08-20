En pleno reordenamiento del peronismo, Alak destacó el liderazgo de Kicillof: “Es la esperanza de la producción y el trabajo”

El gobernador bonaerense y presidente del Partido Justicialista provincial, Axel Kicillof, y el titular del Partido Justicialista de La Plata, Julio Alak, encabezaron este jueves la apertura del seminario “Peronismo para Peronistas: propuestas para una transformación nacional”, realizado en la sede del partido en la capital bonaerense. La actividad reunió a dirigentes, funcionarios y referentes del peronismo provincial y de distintas provincias para debatir sobre el presente político y económico del país.

Durante la apertura, Alak puso el foco en la necesidad de construir una propuesta política frente al escenario nacional y ubicó a Kicillof como una de las principales referencias de ese proceso. “Este Frente Nacional nos nuclea para debatir el presente y el futuro de nuestra nación, en un mundo que está en transformación. Y ese futuro viene de la mano de Axel Kicillof, quien es la esperanza de la producción y el trabajo en la Argentina”, sostuvo el intendente de La Plata.

El dirigente platense también reivindicó los principios históricos del peronismo como marco para esa construcción política. En ese sentido, destacó la vigencia de las banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social y planteó la necesidad de avanzar hacia un proyecto de país basado en esos principios.

A su turno, Kicillof centró su intervención en los cambios del escenario internacional y en la necesidad de que Argentina defina una estrategia propia frente a las disputas entre las principales potencias. “En un mundo que está atravesando profundas transformaciones y disputas globales, debemos recordar la mirada innovadora y revolucionaria de Juan Domingo Perón: la neutralidad estratégica y la integración regional latinoamericana”, afirmó.

El gobernador bonaerense también contrapuso esa perspectiva con las políticas del Gobierno de Javier Milei y cuestionó su orientación económica y social. “Tenemos un Gobierno nacional que representa los intereses de las corporaciones, el saqueo de nuestros recursos, la precarización del trabajo y la pérdida de derechos: a contramano de lo que pasa en todo el planeta, Javier Milei está destruyendo el capital social de los argentinos”, sostuvo. Frente a ese escenario, planteó que el peronismo debe defender a los trabajadores, a los empresarios nacionales y un Estado presente.

El seminario contempla distintos paneles organizados en torno a cuatro ejes: el modelo de Estado nacional, las estrategias para el desarrollo, la educación y el conocimiento y el cuidado de las personas. En ese marco, Kicillof remarcó la necesidad de que el peronismo no se limite a cuestionar al Gobierno nacional, sino que avance en la elaboración de propuestas. “Mientras denunciamos el desastre que está haciendo la gestión de Milei, es indispensable pensar, debatir y escuchar a todos los sectores para elaborar los programas que nos permitan transformar la realidad”, afirmó. Y concluyó: “Nuestra tarea indelegable es construir una alternativa política que ponga en valor nuestras capacidades, lleve adelante los proyectos de desarrollo que necesita nuestra sociedad y le devuelva la dignidad y el orgullo al pueblo argentino”.