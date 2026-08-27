En plena crisis habitacional, el PRO y LLA aprobaron una ley para restar fondos a las obras y políticas de vivienda

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una reforma de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. El proyecto, impulsado por el bloque de La Libertad Avanza y acompañado por el PRO, elimina la obligación legal que tenía la entidad de girar parte de sus utilidades al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para la construcción de casas y obras en barrios populares. A partir de ahora, una parte de esos recursos deberá destinarse a subsidiar créditos hipotecarios.

El cambio central se aplicó sobre el artículo 45 de la Ley 1.779. La redacción anterior establecía que los excedentes del banco debían destinarse a "obras nuevas con fines sociales y soluciones habitacionales" a través del IVC. Con el nuevo texto, el remanente de las utilidades netas que supere lo necesario para preservar el patrimonio de la entidad será destinado bonificar tasas de interés y bajar gastos administrativos de préstamos hipotecarios para residentes de la Ciudad

Al aprobar esta iniciativa, el oficialismo y sus aliados de la Legislatura porteña convalidaron una medida con una orientación similar a la anunciada por el Gobierno Nacional más temprano esta semana, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció nuevos créditos hipotecarios financiados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), destinado a proteger el sistema de jubilaciones y pensiones.

Mientras crecen los reportes sobre endeudamiento de las familias argentinas, que en muchos casos tienen que elegir entre pagar sus deudas o comprar comida, las únicas medidas que impulsa o aprueba la alianza LLA-PRO perjudican aún más a los más vulnerables para reorientar recursos a clases medias más acomodadas.

El proyecto

En los fundamentos del proyecto, el diputado libertario Nicolás Pakgojz calificó al esquema previo como una "caja recaudadora para financiar estructuras burocráticas" y hasta llamó a eliminar el IVC. Argumentó que solo entre enero y septiembre de 2025 el Banco Ciudad registró un resultado neto de $76.762 millones.

El proyecto contó con el festejo de los legisladores libertarios, pero también expresó su alegría en redes sociales el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. "Modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios. Más oportunidades para la clase media que se esfuerza todos los días para salir adelante y progresar", expresó. En un segundo tuit, confirmó algo que se sospechaba solamente con ver quiénes fueron los 31 legisladores que votaron a favor, contra 26 que se opusieron. "Un proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza y trabajado de forma conjunta", cerró Macri.

La versión aprobada fijó que un piso del 25% del remanente de utilidades del Banco Ciudad se aplique a los préstamos hipotecarios, mientras que el 75% restante queda en manos del Directorio del banco.

La pérdida de este flujo de dinero afectará al IVC. Es decir, la quita de estos fondos resta previsibilidad a las partidas destinadas a la apertura de calles y tendido de servicios básicos en los barrios populares, además de la entrega de escrituras y la edificación de soluciones habitacionales directas. Con esta norma, la discusión por el presupuesto para la infraestructura en los barrios populares quedará supeditada a las partidas ordinarias que vote la Legislatura a fin de año.