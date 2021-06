Masivo repudio a Ocaña por la falsa denuncia sobre el Plan Qunita

Periodistas, políticos y referentes sociales salieron a rechazar la destrucción de cunas por su acción judicial que ejecutó el fallecido juez Claudio Bonadio. Ayer la fiscal pidió sobreseer a todos los imputados.

Hubo un masivo repudio al ultramacrista Graciela Ocaña por la falsa denuncia sobre el Plan Qunita. Ayer la fiscal de juicio Gabriela Baigún dictaminó sobreseer a todos los imputados de la causa.

Fue tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública, ni el de abuso de autoridad, en el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales.

Periodistas, políticos y referentes sociales salieron a rechazar la destrucción de cunas por su acción judicial que ejecutó el fallecido juez Claudio Bonadio. La bogada Graciana Peñafort escribió en Twitter: "Bonadio, el ídolo de ustedes y Ocaña, la amiga de ustedes...que por cierto, aun no explica el tema de los aportantes".

El escritor Sergio Olguín manifestó: "Cuanto más leo sobre el Plan Qunita, todo lo que hicieron para destruirlo, más desprecio siento por gente como Ocaña o Bonadío. Pero también me interpela mucho el silencio de los "moderados", esas voces dispuestas a enojarse "objetivamente", pero que ahora miran al costado. Obvio: no hay obligación ni necesidad de dar opinión sobre todo, pero qué bueno le vendría a la política argentina, que los autopercibidos del centro vean con mirada crítica lo que hace la derecha. Aunque sea una vez. Para que la complicidad silenciosa no se los termine devorando".

La dirigente peronista Juliana di Tullio afirmó: "Una diputada de JxC destruyó con una denuncia y la complicidad del inefable juez Bonadio, un plan maravilloso que bajaba la mortalidad infantil y cubría derechos de la primera infancia. Sabía perfectamente que la denuncia era falsa y que iba a generar daños irreparables".

Describe Di Tullio: "Ocaña fue Ministra de salud de Cristina (gran error de la conducción política) y fue echada por administrar pésimamente la gripe A. Esta gente, la misma de siempre, es la que te estafó una y otra vez. El Plan Qunita tiene que volver a ser una realidad en nuestro país y ojalá algún juez o jueza se atreva a hacerle pagar del patrimonio de Graciela Ocaña, todo el material que mandaron a destruir x orden del poder judicial. Sería Justo. #LasDenunciasFalsasDestruyenLaDemocracia".

Por su parte, el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se refirió a la causa judicial por el plan Qunita: "Son tan idiotas y corruptos como el ex Presidente, que aún con todas las causas inventadas, la yegua les compitió de nuevo y los cagó a bifes", al tiempo que expresó: "La causa Qunita fue un invento que hizo un enorme daño. Siempre dije que iba a terminar en el tacho de la basura".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, Aníbal Fernández aseguró: "Ocaña y compañía son mugre caminando. Voy a denunciarla por daños y perjuicios para que explique lo que dijo", y reveló: "Bonadio me dijo en la cara después de procesarme que yo no debía estar en esa causa y que esperaba que la Cámara revocara mi procesamiento". "Yo vi cómo inventaban causas, por supuesto que temí ir preso preventivamente en esta causa plagada de mentiras", concluyó el ex jefe de gabinete.

Osvaldo Quiroga, conductor de TV y periodista, escribió: "Me da alegría que a Graciela Ocaña le salga todo mal. Me gusta que sus mentiras queden al descubierto. Aníbal Fernández en el Gato Sylvestre dice que ella hace política para hacer daño. Es cierto".

El periodista Pablo Duggan fue contundente: “Ocaña es un personaje nefasto, la despidieron del Ministerio de Salud por inútil y realizó esa denuncia insólita por rencor”. “Encima decía que a los funcionarios no les importaba los bebes. A vos no te importaban los bebes, sos una mentirosa”, siguió.

Duggan severó: “Tenes las manos manchadas por sangre, por todos los bebes que no tuvieron sus moisés”. “Esto es personal, yo no se lo voy a perdonar nunca mas”. Finalizó: “¿Como sale a la calle Ocaña después de la operación que armó sobre las qunitas?”, afirmó el periodista en un muy duro editorial.

La fiscal ayer formalizó la presentación este mediodía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y público.

La causa del "Plan Qunita" la instruyó el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud nacional y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, entre otros. "La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito", sostuvo la fiscal en el dictamen al que accedió Télam.