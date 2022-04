Reunión entre Zabaleta y los movimientos sociales: no hubo acuerdo pero no habrá acampe

Lo confirmó Eduardo Belliboni, uno de los representantes de la Unidad Piquetera al salir de la reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

La reunión entre el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y la Unidad Piquetera no llegó a buen puerto: no hubo acuerdo. Sin embargo, la organización confirmó que el acampa no seguirá.

“No hubo acuerdo, sigue el plan de lucha, pero no habrá acampe”, dijo Eduardo Belliboni, uno de los representantes de la Unidad Piquetera al salir de la reunión con el ministro Zabaleta. Se refería a las protestas que mantuvieron bloqueada la avenida 9 de Julio durante dos semanas.

Igualmente, el miércoles habrá una masiva movilización en todo el país de estas mismas agrupaciones. “Hasta ahora no nos dieron una respuesta positiva a la apertura de planes sociales. Pero tampoco somos necios y seguimos buscando soluciones para los que menos tienen”, le dijo Belliboni a Infobae.

Las organizaciones sociales reclaman más planes sociales, pero el Gobierno afirmó que no dará nuevas altas y se mantiene firme en su postura. Hoy la reunión duró dos horas.

“No hubo un acuerdo con el Gobierno, sí una mesa de negociación. Nosotros seguimos con el plan de lucha porque no estamos de acuerdo con la política del gobierno de no apertura de planes sociales, de no aumento frente a una inflación galopante”, sostuvo el dirigente social.

Agregó Belliboni: “No planteamos nunca un acampe, pero continúa el plan de lucha. El 13 va a haber una acción de lucha. Es un reclamo nacional. La síntesis es que no hubo acuerdo. Tenemos visiones diferentes sobre la situación social de la Argentina. Estamos más cerca de Perú que de ser un país normal, donde se discuta el trabajo y los planes sociales”. ¿Cómo va a ser la movilización del próximo 13 de abril?. "Tenemos pensado manifestarnos porque no está prohibido el derecho a manifestarse. El 13 salimos en todo el país a movilizarnos, acampe no", informó.

La semana pasada, el gobierno anunció un aumento del 50% en la tarjeta Alimentar, que perciben 2,4 millones de beneficiarios titulares y alcanza a 4,1 millones de personas. La medida fue bien recibida por las agrupaciones.

Además, se ofreció un refuerzo en la entrega de alimentos para comedores y merenderos, es decir de la demanda más inmediata por parte de los sectores vulnerables, y el auspicio de tres mil emprendimientos productivos nuevos.