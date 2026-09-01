Piden al Ayuntamiento de París declarar a Javier Milei persona no grata

A un mes de que Javier Milei pise suelo francés para promocionar inversiones europeas en la llamada Argentina Week Paris, un grupo de cincuenta personalidades del mundo académico, cultural y político lanzó una petición en la plataforma Change.org para que el Consejo de París declare al presidente argentino persona non grata en la capital francesa.

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El texto, dirigido al Consejo de París y a su alcalde Emmanuel Grégoire, pide tres puntos concretos: que se declare a Javier Milei persona non grata en el territorio parisino, que se le niegue cualquier recepción oficial, distinción o acto institucional durante su estadía, y que la alcaldía reafirme públicamente su compromiso con los derechos humanos y su solidaridad con las luchas democráticas de la sociedad argentina.

Un balance de casi tres años de gestión

La petición repasa el impacto social de la motosierra libertariana: caída del poder adquisitivo, el endeudamiento extremo y el recurso al crédito por parte de los hogares para cubrir necesidades alimentarias y el pago de servicios esenciales, despidos masivos en el Estado, precarización del empleo pese a la baja de la inflación, y recortes que golpearon a universidades, ciencia, educación, cultura y hospitales públicos. Según cifras citadas en el documento, el ajuste se tradujo en la destrucción de 411.000 empleos formales y el cierre de 30.600 empresas, mientras crecía el endeudamiento de los hogares y la dependencia del FMI y los bonistas.

El texto también enumera los casos de corrupción y los frentes judiciales que rodean al gobierno: el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que salpicó al propio presidente; la denuncia por presuntos sobornos de laboratorios a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucra a Karina Milei; y el caso de Fernando Cerimedo, ex estratega digital libertariano detenido en Bolivia por tentativa de feminicidio, a quien Milei salió a defender públicamente.

A esto se suman las críticas por el discurso presidencial contra el aborto legal, la represión a jubilados, movimientos sociales y pueblos originarios y lo que los firmantes describen como negacionismo de Estado frente a los 30.000 desaparecidos de la última dictadura sin olvidar una referencia al negacionismo climático del presidente. Destacan también “el lenguaje soez y escatológico, insultos y amenazas recurrentes contra periodistas, opositores, mujeres, defensores de los derechos humanos, personas con discapacidad, la comunidad LGBTQI+ y contra cualquier ciudadano que no comparta las opiniones del presidente.”

La petición denuncia la privatización de recursos estratégicos que ponen en peligro las principales reservas de agua dulce como los glaciares, los recursos naturales y territoriales en beneficio de las multinacionales lo que afecta gravemente, sostienen, la soberanía del país.

El caso de la Casa Argentina, en el centro de la petición

Uno de los puntos que más desarrolla el documento es la situación de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria Internacional de París (CIUP), que atraviesa una crisis desde que en 2024 asumió su dirección Santiago Muzio, señalado como cercano al presidente Milei. Según la petición, Muzio — además de haber retirado la placa en homenaje a las víctimas de la dictadura y a los 30 000 desaparecidos —, se negó a firmar la carta de valores de la Ciudad Universitaria — un compromiso contra la discriminación y a favor de la libertad de conciencia—, mientras se sucedían expulsiones de residentes por motivos ideológicos. La controversia llevó a que varias casas nacionales de la CIUP, entre ellas las de Japón, Canadá, Alemania y Dinamarca, suspendieran sus intercambios con la sede argentina. El texto señala que el propio Ayuntamiento de París pidió al gobierno francés que investigue el funcionamiento de la institución, en particular por el uso de sus instalaciones para reuniones de la extrema derecha europea. Para los firmantes, ese episodio resume "la deriva autoritaria que el Gobierno argentino busca exportar a Francia".

Los firmantes

Esta iniciativa ciudadana surgió en un grupo whatsapp donde uno de los participantes propuso la idea y el primer borrador de la petición. La inmediata adhesión y el entusiasmo del grupo permitió que en menos de 48 horas se juntaran la mayoría de las primeras firmas, una muestra del interés y la necesidad de expresar el rechazo a las políticas regresivas del actual gobierno argentino de extrema derecha.

La lista de primeros firmantes reúne a referentes de distintos campos vinculados a la Argentina y a América Latina en Francia. Entre los académicos aparecen Diana Quattrocchi-Woisson, historiadora y presidenta fundadora del Observatorio de la Argentina Contemporánea; Olivier Compagnon, del Instituto de Altos Estudios de América Latina; y Julio Premat, de la Universidad París VIII e investigador del CONICET, Frédéric Lebaron, profesor de sociología en la Escuela Normal Superior de París-Saclay y José Eduardo Wesfreid, físico de la ESPCI, investigador emérito del CNRS.

En el plano cultural y literario figuran las escritoras Alicia Dujovne Ortiz y Laura Alcoba, los escritores Caryl Férey, Jean-Marie Laclavetine, el poeta José Muchnik junto a artistas de la música como Eduardo Makaroff, cofundador de Gotan Project, Tomás Gubitsch y Pablo Nemirovsky. También suman sus firmas el actor Nahuel Pérez Biscayart, los cineastas Santiago Amigorena, Alberto Marquardt y el oscarizado productor de cine de animación, Nicolas Schmerkin.

La dimensión política e institucional está representada por Rodrigo Arenas, diputado de París, la concejala parisina Geneviève Garrigos y la ex diputada Martine Billard, además de filósofos como Miguel Benasayag, Patrice Vermeren y Pierre Dardot. También especialistas en derechos humanos como la abogada Sophie Thonon.

La diversidad de perfiles - historiadores, músicos, libreros, sociólogos, activistas feministas y funcionarios culturales -, busca mostrar que el rechazo a la visita de Milei no proviene de un sector político único, sino de un arco amplio de la sociedad civil, la vida intelectual y cultural franco-argentina en París.

Cabe destacar la imagen que identifica la petición: un guiño a la bandera que los jugadores argentinos sostuvieron - a pesar de la prohibición -, con el lema: “Las Malvinas son argentinas” en el partido que ganaron contra Inglaterra en el Mundial.

La petición queda abierta a nuevas adhesiones antes del 30 de septiembre, fecha en la que Milei tiene previsto participar de los actos de la Argentina Week Paris.

https://www.change.org/p/pour-que-la-mairie-de-paris-d%C3%A9clare-javier-milei-persona-non-grata?share_id=p8QQGXCtYH